福特預期本季虧損 將超過50億美元 11:082020/04/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全美第二大車廠福特汽車表示，受新冠肺炎疫情重創，第二季虧損預料將從第一季的20億美元擴增到逾50億美元。不過該車廠也補充，儘管這波疫情預料將會持續到2020年底，但它有足夠資金來度過這次危機。 福特汽車還指出，由於當前經濟環境實在太過晦暗不明，所以目前很難對2020年全年獲利前景作出預測。 為撙節支出，福特除了將商用自動車服務推出時間延後1年到2022年，而且決定不會與電動車製造業者Rivian持續豪華電動休旅車Lincoln的研發合作計畫。 (工商 ) #虧損 #車廠 #福特汽車 #料將 #福特 也許您會感興趣 推薦閱讀 閎暉 首季每股大虧6.68元 04:102020/04/25 證券．權證 美車廠五月復工 工會：太倉促 04:102020/04/27 全球財經 《國際產業》德國疫情緩解 福斯歐州最大車廠周一復工 15:572020/04/27 財經 揚明光學首季每股虧損0.75元 17:542020/04/27 財經 鋼聯首次單季虧損 第二季拚轉盈 18:322020/04/27 財經 裕元及寶勝27日公布警告首季出現巨額虧損 23:222020/04/27 財經 搶攻疫情商機 建碁奪英、法訂單 04:102020/04/28 證券．權證 揚明光首季每股虧損0.75元 04:102020/04/28 證券．權證 美國三大車廠預定5月18日復工 11:132020/04/28 財經 底特律車廠 敲定5／18復工 04:102020/04/29 全球財經 財經熱門新聞 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 雙李宮鬥！新光金獨董李勝彥爆4大理由 反對李紀珠任下屆董事 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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