全美第二大車廠福特汽車表示，受新冠肺炎疫情重創，第二季虧損預料將從第一季的20億美元擴增到逾50億美元。不過該車廠也補充，儘管這波疫情預料將會持續到2020年底，但它有足夠資金來度過這次危機。

福特汽車還指出，由於當前經濟環境實在太過晦暗不明，所以目前很難對2020年全年獲利前景作出預測。

為撙節支出，福特除了將商用自動車服務推出時間延後1年到2022年，而且決定不會與電動車製造業者Rivian持續豪華電動休旅車Lincoln的研發合作計畫。

(工商 )