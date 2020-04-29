大陸網紅周揚青日前以「毀滅式分手」結束與羅志祥9年戀情，更驚爆小豬私下私生活超精彩、與旗下藝人有不正當男女關係，甚至有「多人運動」習慣等，消息可說是震撼演藝圈。曾以一曲《我愛月亮》走紅的63歲「月亮歌后」李珮菁，(28日)針對「豬揚戀」臉書以百字大讚周揚青分手漂亮，砲轟羅志祥是個渣男。

「月亮歌后」讚周揚青分手漂亮。(照片/游定剛 拍攝)

「亞洲舞王」羅志祥出道多年，花邊新聞不斷，近日遭前女友爆料，私下男女關係複雜、搞劈腿等，事隔多日，歌后李珮菁臉書305字寫道，她認為「周揚青這次和羅志祥分手 寫這封分手信，她做的很好！尤其周揚青多次忍耐小豬不斷有濫情的事傳到她耳中..... 九年付出的情感周揚青一直忍耐！小豬不顧她的感受，不斷的和別的女人發生関係，對周揚青不尊重及不道德仿害。」

「月亮歌后」李珮菁臉書砲轟羅志祥渣男。(照片/翻攝「月亮歌后」李珮菁 臉書)

她更談到「現在早就是（兩性平權）年代！男人～不要以為你能 左擁右抱， 頻頻刺傷女人內心深處！女性己不再忍耐，終就男女平等，男人若負心，女性提分手....正常！」文末更是砲轟「羅志祥（小豬）你感情不忠！周揚青分手前罵你是個渣！渣！渣！渣！渣男！的確！你是不值任何女人去愛你的渣男！！！」

「月亮歌后」李珮菁臉書全文：

與周揚青這次和羅志祥分手 寫這封分手信，她做的很好！尤其周揚青多次忍耐小豬不斷有濫情的事傳到她耳中.....九年付出的情感周揚青一直忍耐！小豬不顧她的感受，不斷的和別的女人發生関係，對周揚青不尊重及不道德仿害。羅志祥公開她倆人戀情！周小姐默默的幫小豬做了很多事，在外卻對周揚青完全不尊重！完全不顧她內心感受。。。現在早就是（雨性平權）年代！男人～不要以為你能 左擁右抱， 頻頻刺傷女人內心深處！女性己不再忍耐，終就男女平等，男人若負心，女性提分手....正常！

周揚青這次分手漂亮～我給予肯定！至於你失去4.5億合約@是你自找的！羅志祥（小豬）你感情不忠！周揚青分手前罵你是個渣！渣！渣！渣！渣男！的確！你是不值任何女人去愛你的渣男！！！

(中時電子報)