罷韓看板遭拆除。

罷韓團體在宣傳上碰釘子，昨日高雄市政府發函給wecare高雄，認為其在高雄掛上的第一面罷韓看板未依法申請，要求在期限內改善，否則將在今日拆除。

對此，罷韓團體反嗆：罷韓看板的掛設，「與韓國瑜選市長、落跑選總統時的做法都一樣」，難道現在高雄是重回在二二八事件時的戒嚴了嗎？還是說，市府對此有雙重標準？國民黨或者是韓國瑜的廣告都可以，而登載罷韓的內容就都不行？根本就是只許州官放火、不許百姓點燈！

但口舌之快也沒辦法改變看板將被拆除的事實，今早拆除吊車準時抵達看板處，進行拆除作業，wecare也全程直播，痛批這是全台最速拆的看板，「韓市長你到底在怕什麼？」

這面看板也引起網路的討論，有的網友認為，儘管這看起來好像是韓市府贏了一手，成功撤下罷韓的看板，但是事實上這面看板當初在掛上時並沒有這麼大的討論度，甚至許多高雄市民根本不知道掛在哪條路上，如今市府大動作拆除，反而是在幫wecare做現成的廣告，現在所有人都知道罷韓有掛看板，並且也會去關注「下一面看板，究竟會掛在哪裡？」

(中時電子報)