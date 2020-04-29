去不了香港，別難過！自5月4日起至6月30日，在台北晶華酒店三樓的晶華軒所推出的「香港好味道」活動中，於燒臘、煲仔、燉湯、時蔬、港點、甜點…等超過40道香港經典料理中，點選13道菜色，週一至週五需三人以上同行，午餐每人980元、晚餐1,280元，加價399元則可不限點用道數、無限暢點吃到飽，歡迎消費者呼朋引伴、前來大快朵頤。

由來自香港、擁有超過三十年粵菜烹飪經驗的中餐廚藝總監—鄔海明所規劃的「香港好味道」活動，除了希望帶給喜愛香港美食的饕客們更多元的選擇外，更要為了約二萬多位離鄉背井、在台工作的香港人，提供原汁原味的道地家鄉味。

豐富多元的菜單規劃共分為八大單元，前菜單元中有餐廳內招牌蜜汁叉燒、黃金炸魚皮、明爐港式燒鴨…等選項，煲湯類中有足料老火例湯、瑤柱花膠竹笙羹…等為饕客滋補身體，香港主廚最拿手的港式點心則準備了晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、麻香蔥油餅…等豐富選項，海鮮、肉類則有豉椒炒蜆、椒絲芹蒜炒牛肉、香酥茘茸鴨…等，時蔬的選擇則有紅燒北菇豆腐煲、蠔油芥蘭…等，麵飯類可選擇火腩炆豆腐飯、豉油皇炒麵、廟街炒飯，滋味誘人的甜點選項有黑糖馬來盞、海帶綠豆沙、巧手蘑菇流沙包…等。

在「香港好味道」琳瑯滿目的菜色選項中，鄔海明主廚首推火腩炆豆腐飯，香港食壇流行一句話：「火腩炆豆腐飯是男人的浪漫。」火腩指的是經過熊熊烈火燒烤而成的燒肉，烹調過程就如同經過重重困難試煉的男人，是一道可以展現男子氣概的料理。

鄔主廚選用來自屏東麟洛、重約4至5公斤小乳豬，取其皮嫩、毛孔較細的特質，以海鮮醬、芝麻醬及柱侯醬拌勻後的醃料醃製一個晚上，隔日再以大火燒烤45分鐘至外皮金黃微焦為止，之後則須將麥芽糖和澄醋調合而成的皮水刷在乳豬表皮上增色添香，再切成約2.5立方公分大小的燒肉磚，與自製手工豆腐、北菇、蔥段、薑片、辣椒片一同入鍋拌炒，最後淋上蠔油芡汁，鋪於晶瑩透亮的白米飯上而成，燒肉集合軟嫩與焦脆、結合著米香在唇齒間越嚼越香，是道嘗過就會難以忘懷的經典粵式料理。

(中時 )