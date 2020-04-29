北市副市長黃珊珊今早在防疫說明會上指出，5月1日連假不取消，北市各景點也可看到即時影像，北市場館也都有人流管理和實名制政策，疫情雖緩和，但近期桌上兵推演練還是會做好相關因應；另外，過去因消防法有「限期改善」的規定，無法立即處法違規，北市府研議後認為，行政執行法能處理「即時強制」，並針對業者立即裁罰。

錢櫃林森店釀成慘重的悲劇，北市府這幾天也大動作稽查電影院和KTV，黃珊珊指出，5月1日前會完成70間電影院、KTV稽查，而針對過去稽查業者為何無法強制處理，黃珊珊說名，因消防法有「限期改善」的規定，如抓到業者違規也只能限期改善。

黃珊珊表示，周日發生的火災，北市府認為，目前在行政執行法36條，可做相關處置「勒令停業」，消防法在未來也會做修法調整，而近期北市府在稽查作業時發現違規，也會採更嚴格的執行。

另外，針對業者關閉火警受信總機，黃珊珊回應，消防法規都是業者自行管理，每個大樓地下室都有自己消防管理負責人，就像每個人都要管好自己的家裡，業者火警受信總機也是自行管理，有裝修也要申報，而政府在相關稽查責任有相關缺失也會改善。

針對錢櫃董事長練台生到目前為止仍神隱未出面說明，黃珊珊表示，有關責任問題，業者就是要負責任，下午會召集業者和保險公司處理理賠事務，北市府也會協助受難者，成立「義務律師團」和業者談判，而不針對個人，任何企業都須負起責任，依法辦理公開透明，相關稽查作業都會公開透明，北市府沒有必要包庇任何人，這是悲劇不是政治問題。

(中時 )