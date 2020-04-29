台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 （圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委賴士表今日於立院財委會質詢表示，據了解，日前衛福部長陳時中與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）通話，美國表示將全力支持台灣加入WHO，但是否支持台灣參與世界衛生大會(WHA)？陳時中表示，機率不到一半。 陳時中表示，目前了解WHA將採視訊會議，擬於5月18日開會，而台灣能否受邀，目前還在努力中，至少也希望能爭取到發言的機會。但目前評估發言的機會不到一半。但如果美國能作主的話是百分之百。 (中時 ) #陳時中 #台灣 #美國 #衛福部 #陳時中 #WHA #WHO #賴士葆 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 陳時中與美國衛生部長熱線30分 美方挺台擴大參與WHO 23:092020/04/27 生活 雙重標準陳時中 04:102020/04/28 論壇廣場 台灣不必做普篩 陳時中霸氣揭關鍵數字 14:422020/04/28 生活 世衛報告將台灣列為大陸一省 陳時中：不道德 15:082020/04/28 生活 酷碰券發放還要等 陳時中：目前還在紓困期 15:192020/04/28 生活 1968景點示警紅燈 陳時中：非危險地區 15:212020/04/28 生活 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 政治熱門新聞 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 又是柯愛將！董德堉、凌婉真爆婚外情 上山吃雞泡湯、摸臀調情 - 政治 太陽花二審判決有罪 綠營人士表態了 - 新聞 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網斷言三慘況 - 政治 快評》荷蘭人寫下新頁 原來台北也可以簡稱台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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