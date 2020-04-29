國民黨立委賴士表今日於立院財委會質詢表示，據了解，日前衛福部長陳時中與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）通話，美國表示將全力支持台灣加入WHO，但是否支持台灣參與世界衛生大會(WHA)？陳時中表示，機率不到一半。

陳時中表示，目前了解WHA將採視訊會議，擬於5月18日開會，而台灣能否受邀，目前還在努力中，至少也希望能爭取到發言的機會。但目前評估發言的機會不到一半。但如果美國能作主的話是百分之百。

(中時 )