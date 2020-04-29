1968App進階版推出後，造成不小爭議，也成為今天上午立法院交通委員會中，朝野立委質詢的重點。交通部長林佳龍表示，會去反應問題，且據他了解，除了原本的234個熱點外，指揮中心擬再增加100個熱點。有藍委更提離時提案，要求51連假前一定要通過壓力測試才能上路。

立委李昆澤說，中華電信市佔率僅4成，其他電信會不會納入？沒納入是否會造成數據失真？他認為，必須提升App精準度。林佳龍說，中華電信只是提供資訊，提供參考用，不是說熱點警示就不能去。

立委洪孟楷質詢指出，台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠接連反應，1968App半夜顯示動物園及夜市人潮略多，譏諷是阿飄嗎？他問，234個熱點是否會在各縣市長反應後再增加、調整或維持？林佳龍說，據他了解會增加，指揮中心又再彙整100個點，加起來差不多300個。

另外，立委林俊憲舉例，台北市松山文創園區2月有48萬8千餘人，比照台南市奇美博物館，僅5萬1千多人，相差9.5倍，卻列奇美為熱點警示；台北市華山文創園區2月有22萬餘人，台南市頑皮世界才1萬2500人，將近差18倍，結果是頑皮世界被列警示點，顯然不合理。中華電信提供的數字有問題，交通部雖被動接受，但一看也知道不合理，應徹底要求，以基地台推估的人數無法證明正確應，應該暫停公布在1968App。

林俊憲認為，除比例以外，還有絕對人數多寡應綜合考量，問題是現在連這套系統都沒有，只抓變動數完全不對。林佳龍說，他會去反應。

洪孟楷也提案，51連假前App一定要壓力測試成功後才能上路，不然只會造成景點呈現很多人，當地卻沒人，導致商家沒生意，民眾又無路可去的雙輸局面。

(中時 )