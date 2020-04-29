封測廠華泰（2329）雖受步入產業淡季、蘇州子公司復工進度延後影響，2020年首季營收雖「雙降」至近2年低點，但NAND Flash晶圓今年供貨穩定，配合固態硬碟（SSD）需求續增，法人看好華泰第二季營運動能將轉強。

華泰受台股股災拖累，3月19日股價下探8.01元的減資後新低，10天急跌達4成。隨後股價止跌回升，今（29）日開高後放量勁揚，一度大漲6.72％至12.7元，早盤維持逾3％漲幅，領漲封測族群，1個月來波段漲幅已逾58％，逐步收復股災失土。

華泰受惠NAND Flash晶圓供貨充足、終端需求轉強，2019年合併營收創175.15億元新高，年增15.32％，本業終止連2虧、營益率創近4年高點。稅後淨利5.87億元、每股盈餘（EPS）1.06元，雙創近4年高點。董事會決議擬配息0.15元，為睽違19年來再配發股利。

受步入產業淡季、蘇州子公司復工進度延後影響，華泰2020年自結首季合併營收36.42億元，季減11.07％、年減6.51％，為近2年低點。不過，3月自結合併營收13.09億元，月增6.42％、年減4.58％，營運狀況已見回升。

展望後市，雖然新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但受惠在家上班、遠距視訊等帶動數據中心、筆電、伺服器等需求增加，使近半年價量俱揚的固態硬碟需求不減反增，首季需求量居高不下，進一步帶動NAND Flash封測需求。

法人認為，今年NAND Flash晶圓供貨狀況穩定，且華泰獲得遊戲機大廠的遊戲卡追單，配合大股東金士頓SSD市占率稱冠、市場對SSD需求持續強勁，華泰營運可望連帶受惠，看好第二季營運動能將轉強。

(時報資訊)