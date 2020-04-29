聯發科(2454)法說報喜，釋出今年營運仍會有合理成長的訊息，8家外資也對其出具最新研究報告，多看好第二季起大陸的5G智慧機訂單將開始發酵，且一路延續到下半年，但在新冠肺炎疫情下，新興市場的4G晶片出貨恐成隱憂，其中又以印度市場最為明顯，8家外資目標價最高來到450元，最低則為311元。

美系外資認為，智慧型手機SoC(系統單晶片)目前占比聯發科總營收約40%，目前大陸市場需求已開始有所改善，但海外市場(包括印度)尚未見復甦跡象，故在疲軟的經濟環境下，智慧型手機製造商可能需要推出更多「價格適中」的5G手機，這恐對聯發科長期毛利率較為不利，且法說會中，聯發科並未明確評論5G SoC利潤率趨勢，但承認價格競爭仍存在，故維持中立評等、目標價378元。

另一家美系外資則認為，所有主要的大陸智慧手機品牌都將在第二季採用聯發科「天璣800」，並期望在下半年可以拿到國際品牌的訂單，一般認為其所指的就是三星，且更重要的是，聯發科預計今年5G SoC與4G產品的平均售價將持續增長，看好5G SoC的毛利率穩定，將帶來更好的收益能力，惟在新冠肺炎疫情影響下，對新興市場的影響，尤其是印度，這恐是聯發科第二季、第三季的4G晶片出貨會出現一些疲軟，預估今年聯發科的4G智慧型手機SoC出貨量下降16%；除此之外，聯發科在ASIC(客製化晶片)上，第二季起將恢復強勁的成長，且下半年將投入生產某大客戶的新型AI ASIC，此客戶有可能就是亞馬遜，有鑑於眾多因素下，將聯發科目標價由420元到450元、維持加碼評等。

還有一家美系外資認為，聯發科有多樣化的產品組合和5G增長，儘管受到新冠肺炎影響，但2020年仍將具有合理成長，而最近對新興市場需求疲軟的擔憂正在影響4G智能手機的整體需求，但在很大程度上會被市占率的增長和5G貢獻增加所抵消，加上還有新產品推動下半年營運，將聯發科目標價由420元調升到450元、維持買進評等。

歐系外資指出，大陸的5G智慧型手機市場將成為聯發科第二季營運的重要動能，其可以抵消東南亞、印度市場因為新冠肺炎而減少的4G訂單，以及運動賽事暫緩導致的電視需求下滑，且聯發科也預告下半年有機會將拿下非大陸品牌的智慧型手機訂單，市場認為其所指的就是三星，加上若美國加大對華為的限縮力道，則聯發科也將有機會從中獲益，故維持優於大盤評等、目標價430元。

亞系外資指出，聯發科法說對第二季、下半年都釋出樂觀訊息，5G組合將有助於推動整體毛利率趨勢，但儘管有5G產品的出貨增加，但聯發科所釋出的第二季毛利率預估為42.5%，這意味著鑑於潛在的平均售價壓力，加上庫存天數增加，也引發下半年毛利率上升空間恐有限的擔憂，將目標價由300元調升到311元、維持持有評等。

另一家亞系外資指出， 聯發科已經注意到在新冠肺炎疫情下，第二季、第三季新興市場，尤其是印度的需求恐轉為疲軟，但其5G SoC在大陸市場已經拿下多數品牌的訂單，天璣1000第二季度將推出更多手機，還有天璣800、甚至是天璣600，都將成為聯發科下半年營運的重要動能，且在其他領域上，還有WiFi、路由器、電源管理IC以及遊戲機晶片等，也會有不錯表現，故將聯發科目標價由362元調升到438元、評等由中立調升到優於大盤。

日系外資表示，在新冠肺炎疫情下，聯發科認為在均衡的產品布局，加上5G產品週期，今年營運應該還是會有合理的成長，大陸5G市場將是聯發科今年重要的營運動能來源，故維持440元目標價、評等買進。

另一家亞系外資則認為，聯發科在5G初期即快入市場，該動作有助於其在2020年5G業務快速成長，但受到新冠肺炎疫情的關係，恐將減弱其在新興市場的4G業務，故將聯發科目標價由440元調降到415元、維持優於大盤評等。

(時報資訊)