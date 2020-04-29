人民幣中間價微升6個基點 人行連續21日暫停逆回購 11:112020/04/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價29日報7.0704，較28日7.071，微升6個基點。29日中間價較28日下午4時30分收報7.0855，升151個基點；較28日晚上11時30分收報7.0804，升100個基點。 香港信報報導，中國人民銀行連續21日暫停逆回購（附賣回）操作。人行29日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，29日不展開逆回購（附賣回）操作。由於本周沒有逆回購到期，據此計算單日仍既無資金投放也無回籠。 (工商 ) #人行 #暫停逆回購 #收報 #附賣 #逆回購 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行續做TMLF 縮量至561億人民幣 04:092020/04/25 全球財經 愷樂早埋伏筆 高調揪小豬三人行？ 22:322020/04/26 星奇 普惠金融稅收優惠 延長四年 04:102020/04/27 全球財經 政策利多 A股基金拚續航 04:102020/04/27 投資理財 人民幣中間價升100點 10:222020/04/27 財經 滬指收升6點 成交縮減一成 16:142020/04/27 財經 A股指數V型反彈 滬指收跌0.19％ 15:462020/04/28 財經 財經熱門新聞 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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