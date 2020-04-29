人民幣兌美元中間價29日報7.0704，較28日7.071，微升6個基點。29日中間價較28日下午4時30分收報7.0855，升151個基點；較28日晚上11時30分收報7.0804，升100個基點。

香港信報報導，中國人民銀行連續21日暫停逆回購（附賣回）操作。人行29日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，29日不展開逆回購（附賣回）操作。由於本周沒有逆回購到期，據此計算單日仍既無資金投放也無回籠。

(工商 )