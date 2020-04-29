通勤族福音！悠遊付再推重磅新功能，1,280雙北公共運輸定期票正式上線，通勤族不再需要每個月排隊購買定期票，只要在悠遊付上，一鍵就可完成購買及續購定期票的動作。

雙北市通勤族超過200萬人，每天都需要搭乘捷運、公車上班上學，對他們而言，1,280定期票是皮夾內必備的交通票證，但麻煩的是每個月當定期票到期時，只能在捷運站排隊購買下個月的定期票，相當耗時；在悠遊付推出1,280定期票購買功能後，通勤族不用再排隊，只要在手機上滑一滑，就能完成定期票購買及續購。

在悠遊付上購買1,280定期票很簡單，只要在「悠遊付APP」中點開「嗶乘車」的功能，即可看到「購買定期票」按鍵，確認台北捷運提供的使用條款及付款方式後即可開通，並在第一次通過交通閘門後啟用，續購流程也相當便利，當定期票距到期日剩下10天時，就能在定期票的頁面上看到續購鍵，按下續購鍵、確認付款方式後，定期票就會自動展延、無縫接軌。

不過，由於目前嗶乘車尚未開放淡海輕軌使用，若有搭乘淡海輕軌需求的通勤族，暫時只能購買原有的1,280定期票。

為慶祝悠遊付購買1,280定期票功能上線，永豐銀行DAWHO數位帳戶將在5月11日推出獨家加碼回饋活動；此外，使用悠遊付錢包或綁定新增於EasyWallet App的本人記名悠遊卡，在特約商店單筆消費滿新台幣200元，即回饋悠遊付儲值金20元(限量25萬份)的活動也正在進行中。

悠遊卡公司表示，1,280定期票是雙北市通勤族經常使用的通勤工具，期限內可不限次數搭乘捷運、公車，租用YouBike前30分鐘免費，內部統計，有購買定期票的通勤族也能有效節省每個月的交通費用支出超過25%，以悠遊付購買定期票，還能直接用手機感應通過交通閘門，對百萬通勤族而言，將是最佳解決方案。

(科技)