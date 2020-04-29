20家旅行社到彰化縣來觀光踩線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

20家旅行社到彰化縣來觀光踩線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情期間，彰化縣政府推動國際觀光的腳步不曾停歇，超前部署，再度邀請20餘家國內操作in bound市場的旅行社到彰化踩線，28日縣府安排導覽鹿港歷史散步，參訪彰化在亞洲3項唯一的玻璃媽祖廟、台灣玻璃博物館和緞帶王觀光工廠。

觀光博物館也是彰化一大特色，深入地方產業的脈動，多采多姿，是彰化縣亮點，一行也參訪格餅乾學院、白蘭氏雞精博物館、樂活襪之鄉博物館、水銡利廚衛生活村、中興榖堡、台灣手套博物館、富宇洋傘。

緊接著還到百果山恐龍探索樂園，走進侏儸紀的世界，拜訪紅樓旅館、祥安巴士、王功蚵藝館、蘑菇部落、台塑生醫健康悠活館等10餘家觀光產業者在魔菇部落休閒農場舉辦商業推介會，讓旅行社高層與企劃人員更進一步認識彰化的觀光產業。

副縣長洪榮章表示，為疫期平穩後的國際觀光超前準備，踩線團計分3梯次，每梯次約70人參加。第一梯次計有新亞、東南、國良、三普、假日、泰美、永恆、開發、台友、雄保等10餘家旅行社70人於27日晚上抵達彰化住宿鹿港永樂酒店，評估包裝彰化的觀光景點與行程。

縣府整合了之前拜訪相關旅行社業者的建議，特地以「鹿港散策-歷史散步」為主題，28日安排解說員導覽國定古蹟龍山寺、九曲巷、鹿港老街、桂花巷藝術村及施敦仁皮雕、施竣雄獅頭、吳肇勳老師書法工作室及國定古蹟天后宮，中午並在以海鮮聞名的木生餐廳用餐。

(中時 )