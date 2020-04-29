在新冠病毒疫情延燒的非常時期，星展銀行（台灣）持續提供客戶最新市場趨勢，近期也對財富管理客戶及企業客戶舉辦2020年第二季投資暨經濟展望線上說明會，讓客戶無須出門，就能不受時間、地點與疫情限制，掌握最新市場展望與投資策略資訊。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，受到疫情衝擊，全球經濟大幅震盪，客戶對投資布局如何因應的需求更勝以往。考量疫情期間舉辦實體投資說明活動，會有室內群聚與近距離接觸的風險，星展銀行（台灣）因此舉辦大型線上投資說明會，邀請財富管理客戶與企業客戶以手機、平板或電腦連線觀看最新理財資訊與經濟前景說明，受到客戶熱烈迴響，最高有近500人同步上線參與，與講者線上互動踴躍。

做為全球最佳數位銀行，星展持續發展數位科技，提供客戶創新、便捷的金融產品與服務。除了舉辦線上投資說明會，星展銀行（台灣）亦於今（2020）年初推出「投資隨身聽」服務，以語音方式提供每日精選財經資訊，協助客戶便利、快速地掌握投資訊息。

此外，星展銀行（台灣）近日亦推出「星展豐盛學堂」，以深入淺出的方式，定期提供客戶投資理財相關的觀念與訣竅，目前已推出「7個訣竅教您如何投資分配您的薪資和獎金」與「簡單告訴你甚麼是債券」等5 支影片與文章，協助客戶建立正確的投資理財觀念。

(中時 )