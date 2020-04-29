知名移民公司「喬盟國際顧問」負責人王權宏、「維德」公司負責人簡芳玲，涉嫌以每本假護照12至15萬、20萬元代價，透過業者楊美月聯絡菲律賓華僑加工後，販售偽造的菲律賓國籍護照給21名家長，協助小孩以「假外僑」身分進入新北市林口區「華美國際美國學校」就讀。台北地檢署29日依行使、偽造特種文書罪嫌起訴王、簡、楊3人。另菲律賓華僑因人在國外，近日將發布通緝。

另朱姓代辦業者因僅販售1本假護照，且供出相關人涉案過程，檢方給予緩起訴1年，繳付15萬元處分金給公庫，至於購買假護照的21學生家長，檢方給予緩起訴處分，各以其購買假護照數量，各須支付12萬、20萬元處分金給公庫，期間1年。

涉案的王權宏是全國商業總會常務理事、移民公會理事長，曾因在2016年6月的「縮短工時政策」公聽會上發言「加班有益身心」惹議。另簡芳玲則是中華民國留學服務商業同業公會理事長。

據了解，2016年成立的新北市林口區「華美國際美國學校」，因屬外僑學校，師資環境比一般公私立學校較優，吸引不少望子成龍的家長想盡辦法，爭相將自己的小孩送進學校就讀。

但依規定，外僑學校學生須有外僑身分，因此代辦業者「喬盟」、「維德」公司，就對外招攬有意就讀美國學校的家長，提供菲律賓護照作為小孩入學之用。

檢調獲報，指「喬盟」、「維德」公司涉嫌自2016、2017年間刊登廣告，提供偽造的菲律賓國護照，以每本12至15萬元，甚至20萬元價格賣給21名家長，請家長提供小孩資料，王、簡將透過楊美月，將資料及照片交給菲律賓華僑加工製作假護照，供作小孩就讀新北市林口區「華美國際美國學校」之用，涉嫌行使、偽造特種文書罪嫌。

檢調蒐證後，去年5月間搜索「喬盟」2公司及公司負責人王權宏、簡芳玲住處等5個地點，並約談王權宏、簡芳玲6名涉嫌人、證人到案，檢方訊後諭令王以100萬元交保，並限制出境、出海，另簡以50萬元交保。

檢方調查時，因查出業者曾向家長表示這些護照只能用於入學用，而不能拿來出入境，認定業者及家長事先都知悉是假護照，事後相關業者及家屬都坦認犯行。

(中時 )