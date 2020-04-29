陸媒人民網29日報導，據大陸外交部網站消息，4月28日晚，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京出席金磚國家應對新冠肺炎疫情特別外長會。

王毅表示，金磚國家應該支持聯合國各機構為抗擊疫情發揮應有作用。世界衛生組織是協調推進全球抗疫合作的核心力量，在幫助廣大發展中國家尤其是非洲兄弟姊妹抗擊疫情方面更是不可或缺。

支援世衛組織，就能挽救更多生命，就能治療更多病患，就能更有效應對病毒，就能凝聚起全球抗疫力量，在人類與病毒抗爭的關鍵時刻，任何削弱世衛組織權威、阻礙世衛組織發揮作用的作法都是不合時宜的，也不會得到國際社會的支持。

王毅表示，陸方在按時足額交納世衛組織會費基礎上，最近又連續兩次向世衛組織共捐款5000萬美元，希望更多用於解救開發中國家的急需。大陸還將向聯合國全球人道應對計畫捐款，並在力所能及範圍內減輕非洲國家債務負擔，協助當地提高應對疫情能力。針對這次危機暴露出的短板和不足，大陸還應推動完善全球公共衛生治理，打造人類衛生健康共同體。

(中時 )