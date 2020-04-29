新冠肺炎疫情持續延燒，北市文化局公告4月13日起，針對平日每日人數平均低於50人以下自營場館封閉式室內空間，調整為平日暫停開放，並視疫情發展彈性調整，而小型藝文館所進館人數仍偏少，為符合行政資源效益，也暫停夜間服務至5月14日止。

新冠肺炎疫情影響，民眾不敢到密閉的室內公共場所，導致許多室內文化場館參觀人潮不如以往，尤其是平日人潮更少，北市文化局為考量行政資源效益，針對封閉室內空間作調整，暫停平日開放，包含台北22紀念館、士林官邸正館、閻錫山故居、糖部文化園區、新文化運動紀念館、台北書畫院、萬華故事館、中心新村、台北市藝文推廣處和台北偶戲館。

另外，部分館所考量夜間人潮稀少，也調整開館時間及部分委外館所因應疫情調整開放時間，包含新北投車站5月31日前暫停每周五至周日夜間開館服務、新芳春茶行暫停周六晚間開館服務、剝皮寮歷史街區西側暫停夜間開放、台北服飾文化館周日固定休館。

北市文化局指出，後續將視疫情即時發布各館所暫停開放異動訊息，也呼籲民眾進入各藝文場館，請共同維護環境清潔，保障彼此的健康。

(中時 )