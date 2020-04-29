63歲劉伯伯到長安醫院神經內科就診，經神經內科師楊聖功診斷為早期帕金森氏症，在服用一個月多巴胺補充藥物治療後，症狀明顯改善。（馮惠宜攝）

63歲劉伯伯曾二次小中風，近年出現走路變慢、肌肉緊繃，且右手經常不自主顫抖，甚至拿湯還燙到手，到長安醫院神經內科就診，理學檢查發現他右側的肢體僵硬且活動緩慢，右手靜態顫抖，進一步診斷為早期帕金森氏症。在服用一個月多巴胺補充藥物治療後，活動僵硬及手抖、結巴情形都明顯改善。

劉伯伯表示，因三高曾發生二次小中風，最近二、三年來，發現自己走路變得很緩慢，講話也變得很不順，好像喉嚨有什麼東西阻塞，日前甚至因手抖端湯燙到手，最初以為又是中風前兆，不料竟是帕金森氏症，經問醫生才知道這是一種神經退化疾病，治療一個多月，吃藥控制搭配在家做些基本復健動作，現在生活自理都沒問題了。

長安醫院神經內科師楊聖功表示，帕金森氏症一般好發於60幾歲，但近年來有年輕化趨勢，甚至有人45歲就發病。這種病症主要和基因有關，此外生活環境因素，飲食、睡眠也都可能會加速惡化，現今很多年輕族群就因生活、工作狀況，造成起居飲食不規律，也可以解釋為何發病年齡提前的現象。

楊聖功表示，帕金森氏症可透過早期徵兆發現，一開始都從單側手腳開始發病，所以走路的時候，假設患側在右手，會發現走路時右手擺動變少。此外也可以觀察患者的表情會變得比較淡漠，眨眼次數較少，眨眼反射動作不是那麼多。甚至有人早期徵兆會用頭暈來表現，其他還包括暈眩、走路不順、下背不舒服、腰背酸痛緊等現象。

楊聖功呼籲，帕金森氏症是一種慢性退化疾病，透過早期發現、早期治療，可減緩病程惡化速度，也可減少併發症的產生。若能早期發現好好控制帕金森氏症，搭配生活飲食調整，可減緩它的速度，達到提早診斷、提早控制，擁有更好的生活品質。

(中時 )