消防局副局長戴峻焜強調，採購消防配備等因有一定的程序，分隊的粉專是與志工、義消、婦宣等共同組成，主要是拉近與民眾間的距離。（陳世宗攝）

台北市日前發生火警舉國譁然，各縣市都注意消防員救災效能！台中市議會民進黨團今天召開記者會，指民眾踢爆消防局長官竟要求基層消防員自行製作網路宣導影片、經營臉書粉絲專頁影響本務，調整出勤而無事先公告等，痛批本末倒置消費基層消防員。消防局指出，粉專是作為宣導防火與防災。

民進黨團總召陳世凱及市議員賴佳微、王立任、黃守達、林祈烽、張玉嬿、何敏誠及消防員工作權益促進會祕書長朱智宇等，今天上午召開記者會，針對消防局高層於局內會議要求各科室提出施政亮點，要別縣市沒有的、首創最佳，有新聞話題曝光。

陳世凱指出，消防局施壓各大隊，要求媒體曝光，命各大隊拍微電影、設立分隊粉專，竟不是委外請專業人士拍攝行銷與經營；叫分隊各自拍一些非專業小短片來製造新聞話題性。是想要打響知名度，還是內勤想升官拍馬屁？基層反映，大部分同仁都沒有拍片剪片的經驗及知識，平時工作勞累無法分神，卻要做職務以外的事。

賴佳微、黃守達、林祈烽等表示，消防員的本職專業，在於救災、救助。宣傳宣導，是讓民眾了解災害預防或配合任務遂行，不應凌駕本務，影響原本的工作，叫基層消防員自己做影片，徒增基層的工作量，顯示市府高層完全沒考量過同仁的辛苦。之前才發生市府要求消防員配合防疫，突然調整休假，沒有提前公布，造成弟兄困擾。

王立任指出，消防隊每年10月新進人員到隊時會先實習6個月，因實習期間不會進火場所以會先使用一套舊的基本消防裝備。但在隔年2月採購新裝備，招標後廠商竟然還有6個月的交貨期，導致新進人員從實習結束到拿到新的裝備，會有將近半年的空窗期是要用舊裝備進火場。消防局應該縮短廠商交貨期間不要讓新進人員必須穿戴舊的裝備進火場。

王立任認為，本市消防局也應當比照基隆市政府讓消防人員與消防衣的比例達1比2。消防局也應當編列足夠預算讓新進人員馬上有2套消防衣，而不是等到第3年才拿到第2套消防衣。

消防局副局長戴峻焜強調，針對採購消防配備等因有一定的程序。分隊的粉專是與志工、義消、婦宣等共同組成，主要是拉近與民眾間的距離；大隊粉專是做防火防災宣導用，讓市民了解萬一發生火災時，逃生的方式及平常如何做好防範措施。

(中時 )