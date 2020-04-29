為將台灣防疫產品向國際傳播，以解國際防疫之急，外貿協會號召普生、金萬林、偉喬、奎克、大江、工研院生醫所，以及22日才宣布成軍，由台康、寶齡富錦及安(月太)共同組成的AEP快篩聯盟等7家專業團隊，舉辦了一場「COVID-19快篩檢測線上發表會」。

為方便受疫情重創的歐美國家，這場發表會安排在27日晚上9點進行直播，共有37國的300位全球買主上線與會，包含保加利亞最大國立醫院Pirogov Hospital、拉丁美洲最大的免疫生物學和生物製藥生產商Butantan、新加坡國家傳染病中心National Centre for Infectious Diseases等。

外貿協會秘書長葉明水在致詞時表示，台灣擁有卓越的生技研發能量，自2003年經歷SARS風暴，我國持續保持警戒並致力於傳染性疾病的預防及防護。

AEP快篩聯盟的COVID-19 Antigen Rapid Test(Vstrip)，可用於病毒量尚不大的早期感染者篩檢，最快10分鐘即可獲得快篩結果，線上遠在法國、加拿大、印度、波蘭、保加利亞的外商詢問不斷，會後收到近60件詢問。偉喬生醫的產品涵蓋抗原及抗體檢測兩種，在不同情境下操作活用性大且快速，獲巴西買主積極詢問，期能爭取代理。

此次準確率高的PCR核酸檢測特別受買主青睞，包含甫於上週取得CE認證的普生，準確率超過9成，已出貨到法國、中東、東南亞；奎克生技光電的雙功能(Digital/Quantitative)dqPCR，專用於檢測微量病毒，靈敏度比標準PCR高出10倍，90分鐘可完成6個檢體；也已取得CE認證的金萬林，高靈敏度、高專一性的PCR有望於近期取得美國FDA認證；工研院推出的「疫開罐」標榜高精準、高靈敏、高輕巧和高效率等四大特色；大江基因推出的24小時全自動檢測設備，每天可檢測近900個檢體，會後吸引大型美商洽詢合作機會。

(時報資訊)