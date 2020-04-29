國際數據資訊（IDC）出具《全球ICT支出指南：產業與公司規模》報告，認為受新冠肺炎全球大流行影響，2020年全球IT支出將年減2.7％，以消費服務及製造業受衝擊最大，而專業服務將是今年成長最快領域。

IDC在報告中指出，運輸、個人及消費支出等飯店旅遊業產業，今年IT支出受疫情影響估年減逾5％，為受影響最大市場，但上述市場占比相對較小。規模近4千億美元的製造業影響亦較大，預估今年整體IT支出受疫情影響，將年減逾3％。

不過，部分產業反因疫情而有較佳表現，如中央和地方政府IT支出均將略有增長，醫療保健和電信業在抗疫及通訊需求下，預期IT支出亦將增加。同時，疫情大流行使企業產生新需求，專業服務將是今年IT支出成長最快的領域，預估將年增1.7％。

就技術角度觀察，隨著公司撤回近期多數基礎設施投資，專注維持現有營運和關鍵任務項目的正常運作，IDC認為今年硬體支出將年減逾5％，IT服務和業務服務支出相對有撐。軟體成為技術支出亮點，協作應用、內容工作流程和管理應用程序等成長估近2％。

IDC客戶洞察與分析副總裁Jessica Goepfert表示，疫情雖使提供數位化及關鍵服務的產業受益，但仰賴實體產品或需面對面接觸的產業遭逢衝擊。為降低風險及經濟衰退影響，遭逢重大停工和裁員的產業將暫緩技術投資，技術供應商須調整優先次序、聚焦更具彈性領域。

若依公司規模觀察，IDC預期以中小型企業的IT支出減少幅度最大，員工未達10位、介於10～99人的公司IT支出，今年分別估年減達4.9％和2.7％。中大型企業今年IT支出亦預計將年減逾1％，相當於減少170億美元。

IDC指出，台灣中小企業除取消或延緩預計更新的硬體設備與軟體服務時程，並開始透過人力優化來舒緩市場影響。大型企業亦延緩或延長新專案評估時程，僅維持跟核心業務相關投資，如半導體業提升核心製程能力、純網銀業者準備開台、電信業5G開台準備等。

IDC台灣研究經理蔡宜秀預期，至第三季底前僅半導體、金融與電信等產業會持續投資新專案，以提升核心業務的服務能量，其餘產業對專案服務與託管服務的需求趨緩，將資源投放在可維持企業營運的維運服務上。

軟體採購方面，蔡宜秀預期，台灣企業對視訊會議、偕同軟體、顧客關係管理等需求將持續擴散，對於企業資源規畫系統（ERM）、供應鏈管理（SCM）、銷售端點情報系統（POS）等需求的評估時間則會進一步拉長。

(時報資訊)