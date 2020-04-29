台經院人員(背對者)在記者會現場拍照。（黃福其攝）

經濟部官員及台經院人員在記者會現場擬稿回報上級。（黃福其攝）

針對行政院提出的因應疫情紓困方案，國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇及黃子哲上午共同召開記者會，批判紓困方案「 2266（零零落落）」，存在五大缺失，呼籲政府重新檢討，並提醒蔡總統不要自我感覺良好、行政院長蘇貞昌趕緊告訴國人到底如何紓困振興。

特殊的是，國民黨多次開記者會質疑紓困振興方案，都無行政官員到場，但今早包括交通部觀光局、經濟部中小企業處及台經院共有5人「不請自來」，婉拒上台或發言，只在台下拍照、拿新聞稿、作筆記，還立即以筆電發「即時稿」，回報上級。

國民黨羅列政院紓困方案五大缺失如下：

1、貸款亂象多：基層普遍認為申貸程序繁瑣，並感到銀行認定過於嚴苛，紓困放款不積極合作，就連綠營立委昨日都要當面向蘇貞昌反應，希望政府能簡政便民，以利民眾、企業紓困。

此外，行政院力推紓困貸款，並施壓銀行迅速放款，以美化紓困數字，但外傳許多公股銀行把紓困貸款「衝業績」，設立KPI要求行員達標，甚至讓客戶貸新還舊、為貸而貸，實有浪費紓困金之嫌，也未把紓困資源送到真正需要紓困的企業和個人。

2、受惠民眾少：政院所謂現金紓困方案，受惠民眾只有300萬人，另外2000萬國人無現金補助，難道這2000萬人民都不需要紓困？或 2000萬民眾都不是真正弱勢？

紓困方案補助200萬勞工，僅占我國就業人口1190萬的六分之一，其他一般受薪者、投保薪資超過2萬4千元的勞工、參與勞動工作卻沒有任何保險的民眾，通通被排除在外，「3萬與0的差別」，排除了太多需要幫助的人民，也造成全民之間的不公平與相對剝奪感。

3、紓困擠牙膏：原本被排除在紓困方案的漁民，經過強烈反應後，政院日前宣布漁民適用勞動部紓困方案，每月1萬元、可領3個月，但此舉卻排除了保農保的農民；日前農委會又說要爭取讓農民比照，也讓人質疑，難道紓困補助形同「擠牙膏」，喊一塊才做一塊？政策缺乏整體考量！

4、薪資補貼弊端多：政府提出的紓困方案，對於勞工保障明顯不足，對於營運受嚴重衝擊產業薪資補貼四成，與其他各國平均薪資補貼都在7、8成左右相較，補貼的比例過低。

針對企業「未放無薪假、未減薪超過2成」的補助條件，更是漏洞百出，許多企業為節省人事費，放無薪假卻不通報，導致勞工無法申請勞動部紓困補助；雇主卻能申請原本薪資4成補貼，這類無薪假黑數，嚴重影響勞工權益，政府卻無法解決。

上述補助條件也造成嚴重反效果，形同政府提供「二成以下減薪標準」：例如高雄某飯店就全員減薪18％，全台因這個標準而減薪的企業不知凡幾？我們要問政府，當疫情緩和、薪資補貼結束後，薪水回得來嗎？屆時被減薪的勞工又怎麼過下去？

5、堅持不減稅：國民黨日前民調發現，民眾最支持的紓困補助首先是發消費券或現金，高達33.9％，其次為補貼薪資23.4％，第三為減稅22.0％，支持發酷碰券紓困的只有0.9％；不過，對於其中的減稅紓困，相關部會卻遲遲不願鬆口，財政部指減稅要修法緩不濟急，但疫情未來持續多久仍未可知，政府應在此時回應人民的期待，提出具體的減稅方案措施，讓人民對於紓困更有感。

王育敏說，蔡總統昨在臉書發文指已紓困141萬人，但蔡總統拿到817 萬票，要負責的人民是2300萬人，不應拿141萬人來「自我感覺良好」。黃子哲也說，台灣有防疫陳時中，但蘇揆以龔明鑫為「紓困陳時中」，人民只找到不合時宜中、鐵石心腸中、不食煙火中，籲政院快調整合符民意的紓困振興作法。

王育敏也強調，針對紓困應該發現金或酷碰券，昨日發佈的美麗島電子報民調也顯示，34.6％認為政府應該發放現金、支持消費券的為 9.6％、支持酷碰券的僅0.8％。酷碰券支持度明顯不到百分之一，經濟部規劃的「酷碰券」既然已跳票，原定4月底發放確定暫緩，經濟部又說不出發放的確切時間點，國民黨強烈呼籲行政院長蘇貞昌「迷途知返」，正視全台商家與民眾的殷切呼籲，停止不切實際的酷碰券，重新檢討改採發放消費券或現金等方式，才真正有助於振興經濟。

(中時 )