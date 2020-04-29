高雄市長韓國瑜若被罷免成功，高雄將補選市長，然而，行政副院長陳其邁呼聲非常高。陳其邁對此雖表示，正值防疫期間，防疫工作最重要，但仍引發網友熱議。對此，有名網友認為，陳其邁要不要回去選，可以從三個角度去思考，並認為對陳其邁而言，好好把副院長當完比較好。

網友MacBookAir12在PTT發文指出，陳其邁要不要回去選，可以從以下幾個角度去思考。首先，高雄有陳菊留下來的爛攤子，「說真的這不好收，有沒有把握收的好？高雄問題是中央政策問題影響比較大，要改善需要長時間調整」。第二點，不管是誰接任高雄市長，一定被韓粉軍團強力監督，如果能理性監督，那也OK，但是機會應該不大，屆時陳其邁要去處理這些謠言就會浪費很多心力。第三點，高雄市議會一定會磨刀霍霍殺接任者，施政上一定不好處理。

該網友認為，對陳其邁而言，好好把副院長做完，疫情看起來不會這麼快結束，防疫工作好好做，在蘇貞昌確定不爭取大位下，把功做給陳，拉抬聲量，2022年搞不好有機會代表民進黨去選台北市長，只要競選過程中，打出防疫團隊的招牌，聲量就會很大了。

對此，有些網友表示「既然說是中央問題居多又何來菊留下的爛攤」、「應該會去選，市長應該本來就在規劃中，才會2018出來選，韓很有可能6/6下台，陳5/20後等著去接補選時間點還算適合，不會給人落跑的感覺。而且陳本身就是高雄人，回故鄉服務也很合理」、「高雄議會倒覺得不用擔心，那群要戰陳其邁可不容易」、「我覺得其邁在中央當政務官比較適合 在地方真的是大材小用」。但也有網友認為「根本不需要收爛攤子，繼續像現在這樣一分施政一百分宣傳，繼續大灑幣把自己執政講的神乎其神就可以了」。

(中時電子報)