交通部1968APP新增人潮預警功能，遭民眾批評資訊失真，中華電信緊急改善，台中市長盧秀燕29日主持北屯區木龍橋改善動土典禮表示，五一連假即將來臨，在這之前完成改善，才不會影響地方的觀光經濟。

台中市長盧秀燕指出，最近中央所公布的旅遊警示景點，人潮可能跟實際現況會有差別，很可能造成對經濟上，或對附近商家生意影響，可能導致民眾誤解，不過距離五一連假還有幾天時間，她相信大家給中央一點時間，呼籲盡快修正，提供正確資訊給大家。

(中時 )