1968APP人潮預警失真 盧秀燕：勿影響觀光 11:322020/04/29 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕（前左三）呼籲，人潮預警APP在五一連假來臨完成改善，才不會影響地方的觀光經濟。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部1968APP新增人潮預警功能，遭民眾批評資訊失真，中華電信緊急改善，台中市長盧秀燕29日主持北屯區木龍橋改善動土典禮表示，五一連假即將來臨，在這之前完成改善，才不會影響地方的觀光經濟。 台中市長盧秀燕指出，最近中央所公布的旅遊警示景點，人潮可能跟實際現況會有差別，很可能造成對經濟上，或對附近商家生意影響，可能導致民眾誤解，不過距離五一連假還有幾天時間，她相信大家給中央一點時間，呼籲盡快修正，提供正確資訊給大家。 (中時 ) #盧秀燕 #1968APP #人潮 #交通部 #台中市長 #旅遊警示 #景點 #經濟 #商家 #五一連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北嚴控人流 超量一定封起來 04:102020/04/26 地方新聞 商家推預購 抗疫拚現金 04:102020/04/27 地方新聞 即時影像 掌握北市11景點人流 04:102020/04/28 地方新聞 黃偉哲不滿警示區全台居冠 陳其邁：交通部一直調整參數會再溝通 12:582020/04/28 政治 人潮不多被列入 雲林警示景點「怪怪der」 15:442020/04/28 生活 黃偉哲嗆中央 陳其邁：交通部跟地方要多溝通 15:532020/04/28 政治 北港公園人潮比朝天宮還多 示警APP令人不解 17:102020/04/28 生活 地政局推智慧創新服務 盧秀燕：公開透明減少紛爭 18:102020/04/28 生活 交通部攜手信保基金 完成首件航空紓困融資保證 20:532020/04/28 財經 急查1968 APP問題 交通部找到了 21:012020/04/28 生活 政治熱門新聞 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 又是柯愛將！董德堉、凌婉真爆婚外情 上山吃雞泡湯、摸臀調情 - 政治 太陽花二審判決有罪 綠營人士表態了 - 新聞 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網斷言三慘況 - 政治 快評》荷蘭人寫下新頁 原來台北也可以簡稱台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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