三星電子（Samsung Electronics）29日（周三）表示，受到新冠肺炎疫情影響，導致智慧手機與電視需求銳減，抵銷了晶片事業的強勁表現，該公司預估第二季獲利將出現下滑。

外媒報導，三星電子第一季（1到3月）淨利潤下滑4%至4.89兆韓元，營業利益成長3%至6.4兆韓元（52億美元），與先前預估值相符。該公司警告，因新冠肺炎疫情影響了大部分的核心產品需求，第二季利潤恐下滑，而疫情對於下半年的影響仍未可知，其對全球經濟造成的不確定性將繼續存在。

三星也指出，因疫情導致全球商店與廠房關閉，智慧型手機與電視部門的銷售額與利潤「將大幅減少」。此外，該公司不排除延後或削減5G技術投資的可能性。

不過，由於全球無數人被迫待在家中，使得三星獲利金雞母記憶體部門持續受惠。

外媒指出，身為全球最大的儲存晶片、智慧手機以及消費電子產品製造商，三星發出的警告凸顯了全球科技業面臨的不確定性。隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，科技業受到供需雙重打擊，三星、英特爾等都對全球經濟放緩的影響示警。

(中時電子報)