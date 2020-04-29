在 Instagram 查看這則貼文 一大早看到這個新聞，除了荒唐我不知道該說什麼，本人與這件事情完全無關！ 我沒做的事情就是沒有，清者自清、也不排除對造謠的媒體以及不理性的網友留言提告，謝謝大家關心。 💙RITA（@love_ritakao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 下午 7:21 張貼

羅志祥(小豬)不僅被前女友周揚青爆出私生活淫亂，現鏡週刊又加碼爆料，除了愷樂之外，還有4女星也是他後宮之一，其中包含有「千年一遇空姐」封號的Rita，對此，她稍早也發聲了，鄭重否認自己和這件事有關。

Rita今(29日)在IG發文，表示自己看到新聞後，覺得荒唐不知道該說什麼，她強調自己和這件事情「完全無關」，沒做的是就是沒有，清者自清，她也不排除對造謠的媒體以及不理性的網友留言提告，最後謝謝大家關心，粉絲也留言為她打氣加油。

Rita因外型甜美、身材火辣，過去就是校園美女，3年前被日媒封「千年一遇空姐」知名度大增，IG有45萬人追蹤，在網路上頗有名氣。

而網拍女模張香香也發文澄清，「一起床就傻眼...怎麼會有這種事」，並透露爸媽看新聞後急得要死，朋友也傳訊笑關她什麼事，「在這邊認真澄清我不是豬女郎，真的不要鬧了」。張香香曾登上無名小站的「十大正妹」，有「乳溝女神」之稱。

(中時電子報)