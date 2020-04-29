羅志祥與大陸網紅周揚青9年情斷，被女方以一封分手信踢爆他劈腿、約炮甚至跟旗下女星愷樂有不正當男女關係，如今又爆不只沾愷樂，圈內還有很很多「豬女郎」，羅志祥形象崩毀，引發外界一面倒批評，而事發後，有網友回溯整理周揚青社群帳號、多名女星發言等，發現他撩妹其實都是那一招，然是大招，因為眾人看了都傻眼，覺得女生很難不淪陷。

近日周揚青的第二個微博私人帳號被翻出，上頭大多是她跟小豬這些年的甜蜜對話與感情記事，其中，有一則是她跟朋友去參加音樂節，穿著白色連身裙，貼身設計展現好身材，而她將穿搭發送給小豬看，遭到對方關心連發「妳這樣坐在地板上不會曝光嗎？」、「濕了不會很明顯？」，也曾有過女友穿短版上衣要去夜店玩，硬被他強迫去換成男版寬大T恤的事蹟，而羅志祥這樣的貼心守護，不是只對周揚青施展。

2017年愷樂發行新專輯，身材相當有料的她當時表示，老闆羅志祥其實不喜歡她穿得太性感，表示平常會被把關穿衣尺度，一看不OK會禁止她穿，或要她在加一件在外面；而曾自爆被小豬搭訕過的女星「格格」呂亞晞，也對媒體透露曾經被小豬關心過穿著，男方會問她出外景穿什麼服裝？是很貼很緊的衣服嗎？還樣她不能po太火辣的美照，要po的話要先給他檢查，而網友看了這些直搖頭，表示這種猶如男友般的關心，女生肯定覺得被呵護、重視，難怪會心動淪陷。

(中時電子報)