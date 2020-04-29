台中市沙鹿區29日凌晨發生凶殺案！31歲李姓男子凌晨1時許在家與呂姓妻子爆發口角爭執，盛怒之下，竟當著2歲和5歲小孩的面前持菜刀和水果刀互砍。不顧孩子在眼前驚嚇得全身發抖，還不斷持水果刀猛刺妻子，導致2名幼兒驚嚇過度，目前已由女方家屬帶回暫時照顧。

據了解，警方當時獲報到場時，發現呂女倒臥血泊，在救人為要下，立刻破窗而入，但李男一見到警方到場，立刻持刀往腹部自戕，員警立即噴灑辣椒水制止。呂女送醫不治，李男搶救後仍有生命危險，命案原因及經過正由警方調查釐清。

清水分局明秀派出所凌晨1時13分接獲民眾報案指「社區發生夫妻吵架，有女子呼喊救命後隨即無聲！」警方立即派員前往，發現透天厝內門窗從內反鎖，並看見呂女躺臥地上，在旁李男持刀作勢攻擊。

員警立即破窗進入屋內，李男見狀持刀往腹部自戕，警方以辣椒水制止後，並通知救護車到場將受傷男女送醫。呂女傷重不治，李男左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，經院方搶救，送至加護病房觀察，生命跡象仍不穩定。

(中時電子報)