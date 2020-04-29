有「英國波神」外號的凱蒂普萊斯（Katie Price）身材姣好，具有多重身分，不僅是商人、模特兒還兼歌手。她日前在節目上自爆，帶小孩到南非度假時遭6名歹徒挾持，且對方還狂摸下體，過程都被2名兒女目睹，導致自己身心受到創傷，罹患壓力症候群。

凱蒂普萊斯在節目《SAS：Celebrity Who Dares Wins》透露，因為14歲兒子想要上廁所，因此先將車子停在路旁，沒想到有6名歹徒包圍他們的車子，還開車門衝上車挾持；她回憶起當時還心有餘悸，「穿著愛迪達帽T的男子對著我的臉大吼，威脅我交出身上所有值錢的物品，接著他的手開始撫摸我的下體。」

凱蒂普萊斯表示，就像恐怖電影一樣，她的頭被槍抵住；為了保護2個孩子，她隨意抓了枕頭就朝歹徒狂打，幸好歹徒沿途就將他們放了，只拿走現金首飾等身外之物。

凱蒂普萊斯坦言，當時已經做好被子彈射在身上、赴死的準備了。因為這起事件，她一度罹患壓力症候群，長期接受心理輔導，而自己的女兒也一樣，從此不敢獨自出門。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)