中國人民銀行（大陸央行）28日公布第一季銀行家問卷調查結果顯示，大陸銀行家宏觀經濟熱度指數為6.5％，有87.2％的銀行家認為當前宏觀經濟「偏冷」。
據路透報導，大陸央行發布新聞稿指出，第一季企業家問卷調查結果顯示，大陸企業家宏觀經濟熱度指數為12.4％，比上季低19.4個百分點，比去年同期低21.7個百分點，其中，75.5％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，24.1％認為「正常」，0.4％認為「偏熱」。
經營景氣指數為30.3％，比上季低25.2個百分點，比去年同期低24.5個百分點，其中，48.8％認為「一般」，45.3％認為「較差」；盈利指數為22.3％，比上季低35個百分點，比去年同期低30個百分點，其中，66.4％認為「增虧或減盈」。
而出口訂單指數為19.1％，比上季低24.2個百分點，比去年同期低23.8個百分點，其中66.9％認為「減少」；大陸國內訂單指數為17.4％，比上季低31.7個百分點，比去年同期低26.8個百分點，其中68.8％認為「減少」。
(旺報 )
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