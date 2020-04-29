今年2月27日晚間，時任大陸江蘇省響水縣副縣長、縣公安局黨委書記、局長的沈愛東，邀請因為司法檢調單位17人到餐廳包廂內聚餐，期間因打牌、飲酒，這17人事後因此遭到懲處，其中沈愛東被撤銷副縣長、縣公安局黨委書記、局長職務，降為一級主任科員。

由於正值新冠肺炎疫情嚴峻期，這個案件在當時引起譁然。

大陸公安系統明定工作期間禁止飲酒，為何這些人選在此敏感時機聚會飲酒？

截至受訪時，響水縣都沒有任何一例新冠肺炎確診病例。沈愛東對此感到自豪。而樂觀的心理也為錯誤種下禍因。

沈愛東表示，自己履新近半年了，突如其來的疫情打亂了常態的工作節奏，因此響水縣防疫工作告一段落時，他便急於想解決業務工作中的一些問題。據公安局同事表示，沈愛東規劃的試點工作已經在進行中，初見成效。但他的安排傳達給人們一種求好心切的情緒。

因此，沈愛東主動組織了最初由檢察院發起的聯席會議。並且希望通過這種方式解決分歧順便促進部會間交流。會議也如期的討論熱烈、氣氛歡愉。與會人員因會議耽誤晚餐時間，吃工作餐也就成了他必須的選擇，沈認為要盡「地主之誼」，卻忽略「同城不吃請」的規定。

如果僅僅是工作餐，為何卻進了包廂，還開了酒？

沈愛東事後回顧自己所犯得錯誤說道，自己沒有明確限定這只是一頓工作餐，在第一步就犯錯了；他便表示清楚公安局《關於進一步嚴明疫情防控維穩期間戰時紀律的通知》的規定，當中包含「嚴禁在任何時候任何場合飲酒」，但飯足酒飽後又犯了第二個錯誤。幾天后，這場被專門安排到縣交警大隊食堂進行的聚餐就被舉報了。

根據當天菜單顯示，這18人兩桌共計花費1308元（人民幣，下同），最貴的一道菜88元。

其中一名參與聚餐的公安表示，吃什麼倒無所謂，主要有僥倖心理，覺得在自己單位食堂吃，應該是安全的吧。

在沈愛東看來，酒是聯繫、交流的媒介，但他完全忽視了自己公安局長的身份，也讓這頓飯變調。在等待上菜前，公安局長、法院院長、檢察院檢察長和另一人更玩起紙牌。

疫情期間、公款聚餐、飲酒、打牌……這些要素都具備後，這頓飯的味道徹底變了。那麼，參與這次聚餐的人心裡在想些什麼，都是黨員幹部，規矩意識沒有嗎？對紀律的敬畏去哪了？

當時在場的時任縣紀委監委第十派駐紀檢監察組組長汪登波描述當天狀況稱，自己在沈愛東準備給檢察長倒酒時，只是用手肘撞了下檢察長，小聲提醒一句「喝酒不好吧，最好喝水」，然後就沒有再堅持。

而同桌的公安局、法院、檢察院的中層幹部，他們都表示，有看到桌上放著酒，就覺得不妥，但卻沒有一個人轉身離開，更不要說公開反對。

他們普遍「領導提議喝酒的時候，你去掃領導的興，也太不合時宜了」的心態，而違規聚餐、不好拒絕，最終只能換來被嚴處懲處的下場。

(中時 )