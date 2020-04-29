由於全球央行施行有史以來低利率或QE（量化寬鬆）已成趨勢，使美股帶領全球主要股市走多的波段資金行情相看俏；台股匯兩市未例外，集中交易市場今開高走高收復季線外，匯市的新台幣兌美元匯價同步大漲，盤中一度強升1.6角，再度升破30元大關，來到2字頭，暫報29.876。

新台幣兌美元匯價，周三甫開市暫報30.01元，係升值2.6分，這也是今天的最低點，之後新台幣直線向上走高，早盤最高點一度來到29.876元，係升幅升值1.6角。迄上午11：22仍暫報29.9元，仍強升1.36角。

台股方面，受惠台積電領軍走高，再向前波高檔300元關卡挑戰，激勵電子族群百花齊放，加上台塑四寶、統一、亞泥、長榮、中鋼、國泰金、富邦金、兆豐金及中信金等重量級集團股輔攻、穩盤，使早盤以來的加權股價指數開高之後不回頭，迄上午11：29，暫報大漲159點，已成功屹立季線之上，且有拉大差距態勢，為10775點，漲幅1.5%，成交1259億元。

(工商 )