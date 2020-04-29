錢櫃林森店26日因大火造成傷亡慘重，台北市政府法務局指出，將召開協商說明會議，並已組成律師團、建立單一諮詢窗口，及洽請法律扶助基金會提供免費法律諮詢服務，法務局長袁秀慧表示，將盡全力協助受害者及家屬，確保民眾權益能獲得最大保障。

北市法務局表示，針對事故第一時間已請富邦產物保險公司，釐清公共意外責任險的理賠要件及後續理賠作業程序，並將召開業者與受害者和家屬間協商說明會議；同時組成律師團作為本局法律顧問，建置單一窗口供受害者及其家屬諮詢法律疑義，可直撥「1999」轉7812或1028，外縣市則可撥打（02）2720-8889轉7812或1028。

法務局同時已洽請法律扶助基金會，針對本事故受害者及其家屬，提供免費電話法律諮詢及申請法律扶助之服務。有需求者可於週一至週五上午9點至12點30分、下午1點30分至5點，撥打該會法律諮詢專線412-8518轉2（手機請加02）。

(中時 )