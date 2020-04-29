儘管新冠肺炎疫情延燒，但受惠於強勁的晶片事業，三星電子第一季業績表現穩健，惟警告本季獲利仍將難逃疫情衝擊，因智慧手機與電視機銷售大減，本季獲利料將下滑。

三星電子第一季營收年增5.61%，為55.3兆韓元。營業利益年增3.43%，為6.4兆韓元（52億美元）。淨利年減3.15%，為4.8兆韓元。其營收與營業利益數字符合月初公布的初估值。

因數據中心使用的伺服器晶片需求成長，以及記憶體晶片價格穩定上漲，強勁的半導體事業助三星在新冠肺炎危機中仍可實現穩健的業績表現。

其半導體事業營收首季年增21.9%，為17.64兆韓元；營業利益為3.99兆韓元，雖較去年同期下滑3.1%，但較去年第四季成長。三星表示，第一季記憶體晶片事業受惠於持續的5G網路基礎建設投資，以及遠端辦公與線上教學相關的雲端運算應用需求升溫。

三星第一季行動事業營收年減4.4%，為26兆韓元；營業利益較去年同期大增16.7%，為2.65兆韓元。三星將行動事業獲利成長，歸功於旗艦機Galaxy S20上市，以及有效管理行銷費用。

第一季顯示器面板事業營收為6.59兆韓元，較去年同期的6.12兆韓元成長，本業雖仍虧損，但營業虧損由去年同期的5600億韓元大幅縮小至3000億韓元。三星表示，受淡季影響，以及中國爆發新冠肺炎疫情而祭出嚴厲的封鎖措施，使第一季行動裝置面板業績下滑，但大尺寸面板事業的虧損減少。

家電事業營收為10.30兆韓元，較去年同期的10.04韓元成長；但營業利益由5400億韓元下滑至4500億韓元，主要受淡季與疫情影響。

三星第一季資本支出總計7.3兆韓元，包括投資半導體事業6兆韓元，投資8000億韓元於顯示器業務。

展望第二季，三星電子預期記憶體晶片事業將維持穩健，但受到疫情衝擊，整體獲利可能下滑。下半年也仍將籠罩於新冠肺炎疫情帶來的不確定性。

(時報資訊)