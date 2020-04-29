台中市日前午間12時許，中市警察局第四分局黎明派出所接獲民眾報案，稱在路旁見1名白髮蒼蒼的老翁步履蹣跚、眼神呆滯，擔心其安危，因此希望警方到場處理；巡邏警員何亞治、蔡幸蓉立即前往了解，於黎明東街上發現老翁面容憔悴獨自坐在騎樓休息。

警方指出，員警確認渠身體狀況無虞後，蔡員進一步關切老翁時發現渠疑似有失智症狀，無法具體描述住家位置及個人資料，所幸老翁隨身攜帶證件，員警透過M-Police比對確認身分，得知16年次的賴姓老翁已年過9旬，此次外出散步離家數百公尺因而迷失方向。

員警擔心渠年事已高若任其獨自步行返家可能有危險，於是主動將老翁載送返回住家休息，交由其兒子照顧。

警方表示，去年甫從特考班畢業的女警蔡幸蓉雖然年紀輕輕，工作上卻相當沉著冷靜，對於為民服務案件也抱持當仁不讓的精神，主動積極承擔！此次接獲老翁迷失案件，到達現場後優先關心老翁身心狀況；藉由聊天關心慰問老翁情緒，順利得知其個人資料協助聯繫家屬，並主動將老翁載返住家休息。

賴姓老翁的兒子見警方暖心關懷並將迷途老父平安載送回家，由衷對警方表達感謝之意。黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請愛心手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )