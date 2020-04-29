新竹縣政府計畫以B00方式興建高效能垃圾處理場，環保署核發722萬給新竹縣政府興建焚化爐，引發當地居民不滿，新竹縣反焚化爐自救會今北上立法院向立委陳情，痛批環保署協助地方興建焚化爐是開環保倒車，呼籲新竹縣政府立即停止標案。民進黨立委林淑芬指出，新竹縣政府當初申請要蓋生物處理系統，事後卻變更為興建焚化爐，把環保署當作是塑膠做的，環保署卻照常核准補助，非常荒謬。

新竹縣政府為處理縣內垃圾問題，預計以BOO案興建焚化爐，並獲環保署依「多元垃圾處理計畫」補助經費722萬元，但地方人士質疑，垃圾處理量供過於求，根本沒有興建焚化爐必要，且一旦興建焚化爐，將會汙染周邊鄰近的農田與魚塭，組成自救會反對新竹縣政府興建焚化爐政策。

新竹縣反焚化爐自救會今北上向民進黨立委洪申翰、林淑芬、劉建國、時代力量立委陳椒華等人陳情，綠黨、台灣基進等政黨也派代表到場聲援。

新竹縣竹北市崇義里長林秋榮指出，焚化爐預定位於竹北市休閒農業區，擔心焚化爐運轉產生的廢氣會汙染農田及休閒產業，鄰近還有烏魚養殖場，若是興建焚化爐，屆時戴奧辛落塵恐會飄落到魚塭，年產值近1億元的烏魚子產業將化為烏有。

「擺明是先射箭再畫靶」，林淑芬說，新竹縣政府2018年2月向中央提報要蓋機械生物處理系統（MBR）計畫，環保署補助378萬元，事後卻變更計畫要蓋焚化爐，環保署竟然也補助772萬元，非常荒謬，質疑新竹縣政府早就決定要蓋焚化爐，用掛羊頭賣狗肉方式申請補助，根本把環保署當成塑膠做的。

洪申翰也批評，一縣市一焚化爐是20幾年前的政策，新竹縣政府用不合理的人口及垃圾量增加，並以請別縣市代燒成本高為由要蓋焚化爐，實際上蓋焚化爐後，新竹縣民繳納垃圾處理費反而比較高，還會產生底渣、落塵等問題，興建焚化爐沒有必要性，也欠缺正當性。

自救會代表當場遞交陳情書給在場立委，主張5點訴求，包括中央必須主動稽核跨縣市垃圾處理協調，不能讓地方政府為所欲為；第2點，要求新竹縣政府即刻停止興建焚化爐BOO案；第3點，環保署應拿出跨縣市協調處理垃圾原則；第4點，環保署應檢討一縣市一焚化爐老舊政策，並明確表達立場；第5點，環保署應從源頭垃圾減量，落實推動分類回收政策。

(中時 )