基隆市一名李姓女子接到自稱為姪子男性來電，需要李女匯入15萬特定戶頭以便解決手頭的資金不夠問題。李女前去銀行辦理匯款業務時，幸虧銀行專員即時發現帳戶是警方列為的警示帳戶。恰巧巡邏員警經過，銀行專員立即告知員警，並與同員警向李姓女子匯款瞭解釐清原由，並加以勸阻。此時，李姓女子才恍然大悟，知曉自己差點被詐騙上當。

基隆市警察局第二分局信義派出所警員黃楚堯、許鳳芯、實務訓練生楊蕎安(照片來源:基隆市警察局)

4月27日基隆市警察局第二分局信義派出所警員黃楚堯、許鳳芯、實務訓練生楊蕎安擔服巡邏勤務，巡經在台新銀行基隆分行時，有行員焦急呼叫警方請求協助。經警方瞭解為一名李姓女子接到自稱姪子男性來電，在電話中表示向錢莊借錢而需金錢週轉。因自己手機無法撥通，才向同事借手機，請求李女匯入15萬救急。

經行員查詢李女的匯款帳戶，發現該戶早已遭警方列為警示帳戶，驚覺事態有異，恰巧員警巡邏經過向警方請求協助，勸阻李女匯款。經員警釐清來龍去脈後，向李女告知此法為近來的詐騙手法。警方當場再次回撥電話，並向李女姪子確認，才發現沒有此事，且姪子手機並無問題，李女才直呼差點上了詐騙集團的當。

基隆市警察局第二分局呼籲：法院、檢警等公務單位，並「不會」以電話來電索取帳戶或金錢；而親朋好友因向錢莊借貸急需用錢，務必再三確認小心求證，或可撥打165或110詢問，避免上當。

(中時電子報)