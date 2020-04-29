說真的,當你把一部分的收入拿去買股票基金或期貨時,未必就是有計畫性的投資理財,大部分的時候,你只是單純靠運氣亂猜明天的漲跌,只是在玩合法的線上賭博遊戲而已,但你總自以為是在投資。

資本主義是這個世界上最大的賭場，在這裡任何東西都可以賭，當你要上桌時，不管你要和別人賭什麼，你必須知道，賭場中最重要的就是賠率和風險。

賭場不是慈善機構，莊家也不是慈善家，賭客想要以小搏大，莊家則擅長贏大賠小，就像百貨公司週年慶總是利用神祕福袋，吸引大批人潮漏夜排隊搶購，正是看準人們想要試手氣的心理。

這樣的隨機碰運氣，就是一種賭博。

資本主義的賭場裡，每個人都躲不開，被逼著上桌賭一把的命運。

尤其當你想抵抗物價指數不斷上漲、薪資逐漸被吃光的未來，很多人就會被恐懼逼著去買房、買股票或買基金。

諷刺的是，大部分人都把買股票、基金賠錢稱作「投資失利」，而不承認是自己賭輸賠錢。

的確，無論再怎麼謹慎穩當的投資，都無法排除賠錢的風險。但是，如果不了解投資標的公司的營收和基本面，不能設定有效的風險控管，隨便就把小道消息當成穩賺的明牌，這跟包牌買樂透有什麼兩樣呢？

如果你不具備投資產業的相關知識，除了見漲買進遇跌賣出，不懂得任何遊戲規則，甚至靠路邊的八卦決定要買哪一檔股票、基金，這種行為如果不是花錢找刺激，就等於是在拿自己辛苦工作的血汗錢開玩笑。

事實上，真正的賭場玩家，玩的是人為操作，不是機率遊戲，資本主義也不例外。

有很多人喜歡賭運動賽事，他們賭的就是和莊家的「約定」。

例如，只要某球賽的A隊第三局上半贏兩分，他就得到50萬元；如果輸五分就輸100萬元，這就是賭客和莊家之間的約定。

然而，你不妨想想，為什麼有些莊家要不擇手段去威脅運動員放水或打假球呢？

為什麼某些運動的地下賭盤賠率那麼高呢？

這不是拍電影，不是靠著對運動的專業與狂熱，就可以猜出誰輸誰贏，這些賭局背後永遠有固定一群人在操盤，他們賭的不是隨意的機率，而是人為操作，而且機率愈小，獲利就愈大，最好讓所有人跌破眼鏡，就可通吃。

不只賭運動賽事靠人為操作，賭場裡的輪盤同樣可以作弊開外掛。

假設賭輪盤單雙的賠率是一比一，那麼賭顏色的賠率可能是一比二十，賭數字的賠率就會大到一比五十。風險跟獲利永遠成正比，也就是機率愈小，風險愈高但獲利也愈大。

但你不知道的是，很多地下賭場的輪盤，都是特別訂製的絞人肉機。

股市也一樣，尤其是資金結構傾向法人和主力的股票或基金，更容易受到人為操作的影響。

例如，上周我在貼文中就提示過，只要盤勢沒有跌破多方防守線，而且三天不破底，就要逢黑買低，準備這周三摩台應該會拉高結算。

後來，盤勢真的在跌三百點長黑後，測到防守線就收腳震盪，三天沒破低點。

圖文／狄驤提供

尤其上周五又是量縮不破低，標準的多方買盤，應該逢低佈局。

結果上周台股融券空單就不停的增加，直到今天帶量大漲，券單被軋空只好減碼。可想而知，明天和後天周三如再拉高結算，又要有一堆空單被軋到大氣層，雖然還沒被軋到外太空，但仍是會被燒到皮開肉綻，虧損必然不小。

圖文／狄驤提供

圖文／狄驤提供

然而，不僅現貨，上周期貨和選擇權也有散戶放空，這種高槓桿商品被軋到，就不只是皮肉傷，而是傷到筋骨了。

這些放空的朋友，就是我說的賭客，如果你懂總投的交易原理和型態分析，包括量價的多空判斷，就不會用賭的心態去放空。

當然上周盤勢有主力在誘空，這也就是我說的，賠率和風險就是賭客的死穴。

莊家和主力就是用看似機率小的漲勢，來誘惑散戶去賭賠率很高，而且看似賭嬴機率很大的跌盤。

無奈的是，莊家和主力這種手法，幾十年來反覆使用，就是有賭客會上當變砲灰。

所以了，資本主義的賭場裡並沒有「傻人有傻福」這回事，憑運氣的下場往往就是小賺一次，卻有十次被套牢或軋空，最好只能認賠殺出。

投資是為了管理財富，而不是拿身家財產賭博，但世界上沒有穩賺不賠的投資，更沒有把把自摸的牌局，所以不要冒著一夜破產的風險，把全部家當拿來和整個資本主義對賭。

更重要的是，在了解別人怎麼玩你之前，要先設定好自己進出場的底線，也就是「風險控管」。

總之，無論你玩的是股票還是基金，一定要知道這些都是人為操作的大型金融遊戲，裡面隱藏著你無法掌控的風險變數。

因此，不僅你的身家財產要買保險，就連投入市場的資本也要有風險意識，這樣才叫做管理財富，不然你只是在賭場中隨意揮霍手中籌碼的賭徒。

畢竟，在資本主義的賭場裡，賭徒跟傻子是一體兩面的名詞。

難怪常常有人聽說哪個投資穩賺不賠，就把身家財產全押下去。或者，某個吸金公司隨便拿兩張線圖或績優財報出來，就儼然成為股票天王分析師或股神，讓你失去思考力而乖乖交出血汗錢。

事實上，很多散戶不知道的是，所有財報上的數字都是可以被操作的，這就是為什麼許多3A等級（最高信用等級）的公司債或基金，最後被爆出來是空頭交易或詐騙吸金的原因。

此外，很多人因為不想因為股市的漲跌而被搞到失眠，乾脆轉買基金當作長期投資。

不過，除非你找到一檔十年都走多頭的基金，或者你根本不在乎獲利，否則這樣的定期定額長期投資一樣是在賭博，你以為把放牛吃草當成長期投資，最後牛跑掉了你都還沒發現。

老實說，有錢人買股票買基金除了會做風險控管，還懂得運用順勢或逆勢交易來做波段操作（Band Trade），跌破支撐停損，漲多反壓就了結出場，等待下一個波段再進場，而不是天天沖來沖去賺小錢賠大錢。

而且，有錢人和主力眼中的利空利多，和散戶想的不一樣。

在他們看來，真正的利空，不是有個跌到不能再跌的低點，而是有人不想再讓他跌下去。

同樣的，利多要停利，並不是有個漲到不能再漲的高點，而是有人想出場。

因此，進場前就要設定自己的停損點和停利點，你才不會成為愚笨的賭客。

設停損點就是在做保護你手中資本的風險控管，設停利點就是控制自己的貪念，不要想著靠運氣一夜暴富。

人人都能成為聰明的賭客，但千萬不要變成賴在版桌上，輸光家產也不肯走的賭徒。

許多被套牢的散戶，就是利多的時候捨不得跑，等到變成利空想跑也來不及了，只好繼續拗單，直到破產。

老實說，以現在的大環境而言，投資理財的首要目的，在於避免手中的資產縮水。先保本，再增值，不要帶著錯誤的認知欺騙自己，也不要把自己搞成亡命之徒，進場前，先了解遊戲規則和擬定風險控管，就是讓你可以悠遊資本主義賭場的神兵利器和防彈衣或盔甲。

總之，資本主義的賭場從來都不是隨機的樂透遊戲，如果你想脫離被坑殺的命運，進一步從中累積財富，就要先搞懂遊戲規則，擬定投資策略和交易計劃，才不會被人暗算當砲灰。

其次，風險無處不在，手邊沒有閒錢或錢母的人，就不要進任何賭場。

※本文由狄驤授權轉載，原文刊載於PressPlay

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