中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心醫師夏寧憶指出，患者鐵釘刺穿鞏膜角膜交界處、虹膜及水晶體，幸好鐵釘並無刺穿整個眼球，也未傷到視神經。（中國附醫提供／台中馮惠宜傳真）

患者鐵釘刺穿鞏膜角膜交界處、虹膜及水晶體，幸好鐵釘並無刺穿整個眼球，也未傷到視神經。（中國附醫提供／台中馮惠宜傳真）

22歲的鄭先生工作時，因釘槍打歪反彈刺進左眼球，被送至中國醫藥大學附設醫院急診室，隨即接受緊急眼科手術，將鐵釘和受創的水晶體一併取出，並將眼球修補。待患者傷口穩定後，接受特殊設計的人工水晶體植入手術，經過兩個多月的追蹤照護，視力恢復到0.6，矯正視力至1.0。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心醫師夏寧憶指出，眼球外傷很常見，包括一般撞擊造成的鈍挫傷、穿刺傷、眼內異物及眼球破裂，不論是哪種眼球外傷都可能造成眼內出血、視網膜剝離、感染或是發炎，視力喪失。事實上，像這位患者鄭運氣這麼好的案例不多，鐵釘並無刺穿整個眼球，也未傷到視神經。

夏寧憶表示，基本上異物取出以及手術縫合傷口合併抗生素治療，預防感染發炎是第一步處理原則，之後再依受傷情形及併發症，做不同階段性的治療。視力能否恢復，也依受傷輕重程度有不同預後。

夏寧憶說，異物刺眼別慌張，應儘速就醫，勿自己將異物拔除，因自行拔除過程中，會傷害更多眼球組織。他也呼籲，預防還是勝於治療，若從事有異物可能入眼的風險性工作或活動，務必謹慎小心，一定要戴護目鏡！因為大多數的眼外傷是可以預防的。

(中時 )