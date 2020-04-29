參拜後奉天宮準備新港名產鴨肉羹讓徐國勇品嘗，徐也大談過去在新港的回憶。（張亦惠攝）

內政部長徐國勇29日上午到嘉縣新港鄉奉天宮參拜，徐國勇說，原先預計媽祖誕辰時就要來，考慮到疫情而延期，連續兩個月造訪奉天宮，徐強調，媽祖遶境在這次防疫中是很重要的一步，疫情得以控制，宗教功勞很大。

徐國勇今天上午由嘉縣副縣長吳容輝、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛等人陪同參拜，徐國勇說，日前媽祖誕辰時就想造訪，考慮當時人多延至今日才來，主要是為了感謝媽祖慈悲及奉天宮、新港各界對防疫的幫忙。

徐國勇強調，遶境延期是防疫中很重要的一步，也因此在疫情控制上得到很多助益，許多措施包括直播祝壽大典等都是宮廟自主發心去做，代表總統、院長及中央流行疫情指揮中心感謝奉天宮及宗教界的支持。

參拜後奉天宮也準備新港名產鴨肉羹讓徐國勇品嘗，連續兩個月到訪奉天宮，徐表示，因小時候住在媽祖廟旁，時常會到新港奉天宮進香，新港的新港飴更是讓他回味無窮，也因此對新港奉天宮有很深的情感，至於是否留任等問題徐國勇則一概不回應。

(中時 )