◎連假再緊縮 擬增100個管制熱點

1968App進階版推出後，造成不小爭議，也成為今天上午立法院交通委員會中，朝野立委質詢的重點。交通部長林佳龍表示，會去反應問題，且據他了解，指揮中心擬再增加100個熱點。有藍委更提離時提案，要求51連假前一定要通過壓力測試才能上路。

◎來搬錢！他爆9千億紓困貸款胡搞

蔡政府針對中小企業拋出總額度達9千億的紓困貸款方案，如今被質疑是真撒錢、假紓困。時代力量立委邱顯智指出，公股行庫為達政策的放款目標，竟下令把放款件數列為績效評比，有行員被逼急了甚至拜託不缺錢的企業「今天來搬錢」；他說，相關通令白紙黑字證據確鑿，證明這種貸款手段根本已讓紓困淪為大撒幣。

◎首年無息 勞工紓困貸款明開辦

新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，為協助受疫情影響勞工度過生活困難，勞動部與各37家銀行合作開辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，信保基金提供信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，勞動部今日公告「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款及利息補貼作業須知」，4月30日起，承貸銀行陸續受理申請，預計協助50萬名勞工。

◎台中牙醫師命案 二審維持無期徒刑

患有思覺失調的賴姓男子因與在牙醫診所工作的妹妹有糾紛，2018年5月間持刀到診所、揚言找妹妹，卻先後殺害羅姓、翁姓護士重傷，接著又砍殺王姓牙醫師致死，一審判處賴男無期徒刑，台中高分院上午二審宣判，採信草屯療養院的精神鑑定、認為賴行兇前精神疾病嚴重，維持原判。

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(中時電子報)