國民黨今天邀請全國各地水利會開記者會，針對執政黨即將修法把水利會收歸國有，引發各地水利會不滿。桃園農田水利會會務委員主席陳義勝直言，自己一向支持民進黨，「我今天發現我錯了，它變成一頭怪獸了，民進黨這麼鴨霸會嚐到惡果，不要志得意滿。」

陳義勝感慨，人民賦予民進黨這麼大權力不是讓民進黨去強奪民財，改制水利會正當性何在？一個從清朝日劇民國，運作一百多年的水利會歷史，運作這麼順暢，要改制公部門，正當性何在？

水利會都是農民捐贈私人土地作為水利設施，桃園水利會百分之九十的土地都是農民無常捐獻的，政府憑什麼收歸國有？民進黨這麼鴨霸，就是「政治權謀，舊地分贓，覬覦水利會大餅」。桃園水利會的運作經費，政府每年編列一億三千萬是補貼農民會費，一年工程費八億加上人事費，總共十億多支出，都是水利會自籌款，政府沒感謝水利會還一天到晚在抹黑。

前民進黨立委陳昭南也砲轟農委會主委陳吉仲「傲慢」，還到處欺騙人民。陳昭南說，陳吉仲騙人民，本來9月30日現任會長跟會務委員才任期屆滿，因事出缺才指派代理，結果今天受訪卻說已經是屆滿。陳吉仲還欺騙人民收歸國有是要擴大灌區，問題是水從哪裡來？每年都在缺水，政府明明沒辦法增加水源，還到處騙，陳昭南陳昭南要求陳吉仲出來辯論。

國民黨立委林文瑞表示，農田水利會經過百多年來的改造，到現在是非常健全，運作無礙，民進黨政府2018年多數通過水利會改制，強行剝奪人民結社、地方自治團體的權益，對農田水利經營永續經營造成非常大的傷害。

國民黨立委陳超明痛批，這個修法顯示執政黨要掠奪水利會的財產，這裡面也包括私人財產，怎麼可以變成國家財產？這是起步，未來漁會跟農會都準備要接受，慢慢變成極權國家，這是民主倒退，越來越像納粹法西斯政黨，利用議會優勢，破壞民權自由法治。

台中農田水利會會務委員高基讚表示，如果修法通過，他們一定會發起抗爭，並要求釋憲，他也希望跨黨派的立委能協助他們提釋憲。只要修法通過，他們是一定會提的，屆時水利會的結構一定會面臨大亂，奉勸民進黨如果急著通過也最好暫緩實施，否則抗爭一定不斷。

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(中時 )