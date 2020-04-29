日將研發高超音速飛彈

日本正在研發能高空巡弋的高超音速反艦飛彈，而這可能威脅解放軍在東海的航母。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，日本防衛省說，它將是高超速滑翔彈（HVGP），初版計畫在2026年部署，而升級版則會在2028年以後再部署。這款飛彈能以音速5倍的速度飛行，一旦它服役後，日本將繼中、俄、美後，成為第4個擁有高超音速滑翔武器的國家。

(中時電子報)