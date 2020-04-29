威脅陸航母 日造高超音速反艦飛彈 11:532020/04/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍第一艘自製航母「山東」艦2019年12月17日在海南三亞交付海軍的資料照。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日將研發高超音速飛彈 日本正在研發能高空巡弋的高超音速反艦飛彈，而這可能威脅解放軍在東海的航母。 據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，日本防衛省說，它將是高超速滑翔彈（HVGP），初版計畫在2026年部署，而升級版則會在2028年以後再部署。這款飛彈能以音速5倍的速度飛行，一旦它服役後，日本將繼中、俄、美後，成為第4個擁有高超音速滑翔武器的國家。 (中時電子報) #日本 #反艦 #高超音速飛彈 #中國大陸 #航母 #東海 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 正式公布UFO影片 五角大廈想說啥 - 軍事 威脅陸航母 日造高超音速反艦飛彈 - 海軍 五角大廈將限制F-35超音速飛行時間 - 軍事 大陸超小無人神盾艦 開始海上試驗 - 軍事 美軍兵工廠博物館有把「熱狗槍」 譏諷最差的手槍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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