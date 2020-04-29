根據統計資料顯示，當VIX月平均高於30，一年後美股平均報酬達25％，而今年3月的VIX月平均到57.7，4月份以來則降至33.5左右。不過，歷史經驗不見得可以複製，法人建議，目前投資布局依然要步步為營。

國泰投顧表示，面對突發性的新冠疫情，民眾和企業都開始勒緊褲袋。以美國標普500大企業為例，去年第四季的營運現金中，有46％是用於股利及股票買回(兩者各半)，面對不確定性高的環境下，連資本支出也會更加小心，股利及股票買回縮手也就不足為奇了。3月至今，標普500大企業中已有超過20家宣布減發股利，宣布減發股利之公司，隔天股價落後大盤1％，接下來一週落後接近9％；而3月以來也有超過40家企業宣布暫停股票買回計劃，宣布隔天股價平均落後大盤4％，接下來一週落後6％。股票買回對標普500指數的每股獲利(EPS)成長率約佔1~2％，因此未來股票回購的買盤縮水，將不利股價。

由於疫情的解藥正在開發，以及疫苗的開發均需時間，新冠肺炎疫情仍有可能再起，對全球經濟能否順利恢復正常充滿挑戰，面對詭譎多變的環境，國泰投顧建議，投資布局上需步步為營，接下來除了密切關注疫情的變化及復工後的狀況，各國是否加大紓困力道以及近期公布之企業獲利狀況，也是可留意的焦點。

(工商 )