受到新冠肺炎疫情影響，國際金融市場經濟及產業受到嚴重的衝擊，包括航空業、觀光業、餐飲業等皆受到有史以來最嚴厲的考驗。信義全球資產公司最新發布評估報告中指出，隨著疫情在3月迅速擴散至全世界，國內外產業接連受到波及，卻也產生出產業影響分化的現象。辦公、廠辦及工業地產受到疫情影響相對較小，投資人仍持續佈局；而飯店旅館及零售店面等產品，可搭配重建或裝修，轉型期待更長遠的發展。信義全球資產公司經理王維宏表示，受惠於企業防疫佈署的遠端辦公措施，資通訊產業業務量快速成長，而疫情降低民眾外出意願下滑，帶來影視串流產業以及網購零售產業使用量增加，許多產業新商機浮現。

Q:目前商用不動產有那些現象?

A:王維宏表示，首先是新創服務產業租賃需求增加，使得頂級辦公空置率持續降低，帶動租金創新高。其次，疫情重創旅遊及觀光業，而此類產業租賃空間多集中在B級辦公，部份業者或有降租、搬遷等需求，企業可能為了降低營運成本，考慮移往租金較低的廠辦區設立總部，如內湖、南港，或另尋新北、桃園捷運沿線大樓。工業地產部份，疫情將加速台商回台投資，其中以桃園、及中南部等土地單價較低的地區設廠。

Q：各國封城後觀光產業大受衝擊，對飯店旅館業有何建議?

A:飯店旅館方面，業者可將產品重新定位，對於交通區位良好、具都更重建價值的飯店，可規劃重新轉型為辦公、住宅等複合式產品，或進行翻新並調整飯店各項服務措施，再搭配異業結盟合作，整合客群搭配套裝行程，或是提早開放明年的住房預約及搭配促銷活動，以彌補現金流減少的虧損。而店面商場受到疫情影響最直接，應加速線上整合系統，發揮宅經濟商機。而空置的店面，可階梯式調降租金，給予更長的免租期，爭取租客進駐，或是切割店面分租，降低租金總價帶。

Q:下半年商用不動產趨勢為何?

A:王維宏進一步分析，投資人對於上半年不動產市場投資趨於保守，預計下半年若疫情得到控制後，可望價量回穩。商用不動產部分，雖然投資人對於不動產市場信心仍有些鬆動，但實際上對不同產品影響程度不一，隨著國內陸續針對大型景點發佈相關措施，直接衝擊旅客量及零售業的來客量，導致飯店旅館、店面商場等處境艱難。而辦公、廠辦及工業地產，受惠於台商回流以及分流辦公政策及物流需求拉升等因素衝擊相對較小。

(時報資訊)