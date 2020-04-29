5月1日勞動節為勞動基準法第37條規定之應放假日（俗稱國定假日），雇主應給勞工休假，若徵得勞工同意於當日出勤，應依法加倍發給工資。此外，國定假日雖可經勞工同意與其他工作日對調實施，惟應確實將調移實施的休假日讓勞工知悉，並在排班表上載明例假日、休息日或國定假日之性質，以免造成勞工誤解。

勞工局補充說明，若國定假日出勤工作時數於8小時以內，月薪制勞工應加給1日工資，時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪；至於超過8小時部分，無論為月薪制或時薪制，皆應依照勞動基準法第24條規定加成計給加班費。

勞工局強調，勞動節是屬勞工的節日，但仍有許多勞工須堅守崗位提供勞務，客運業、餐飲業、批發零售業、保全業、醫療服務業等，事業單位應確實保障勞工權益。如有違反上述規定，依法可處罰新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，籲請事業單位務必遵守法令規定。

(工商 )