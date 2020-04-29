勞動部今公告「勞工紓困貸款」作業要點，明天將正式開辦。勞動部次長林明裕強調，由於這一次是透過勞工紓困貸款檢疫信用評分表，所以如果勞工的負債比過高、甚至為22倍，這次也不會受到影響，「只要申請人票債信無異常，總分在60分以上就可以核貸」。

勞動部的「勞工紓困貸款」貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿 20 歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高 10 萬元，貸款期限 3 年，由信保基金 提供 10 成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一 計算，目前為 1.845％。

勞動部將補貼第1年貸款利息，貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息，預計三年利息合計不到3,330元，扣掉勞動部補貼，勞工只要負擔約1,300元。

這次紓困貸款採用簡易信用評分表，林明裕表示，如果是打工族，只要在過去12個月有6個月投保紀錄，不論金額，就可以獲得60分的評分，如果投保薪資在2萬3,800元以上，每一個月加給10分，最高採計3個月，就有60分。

至於有債務瑕疵、或是正在進行債務協商的民眾，勞動部福祉退休司副司長陳惠蓉指出，必須要看聯徵、各銀行的授信準則，依照個案認定。

為方便有貸款需求勞工提出申請，勞動部經徵詢國內各公、民營銀行及信用合作社，目前計有33家銀行及4家信用合作社有承作「勞工紓困貸款」意願，4月30日起有20家銀行及1家信用合作社開始受理申請；5月4日有12家銀行及1家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。據了解，目前僅50萬個名額，但預期有400萬元預算，也就是有機會加碼40萬名額。

(工商 )