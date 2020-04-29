大陸國家稅務總局29日公布，2020年第一季全國累計實現減稅降費人民幣（下同）7,428億元，稅收收入為3.48兆元，年減16.4％。

香港信報報導，大陸國家稅務總局29日在記者會中指出，期內大陸全國減稅降費主要包括2020年新推出支持新冠肺炎疫情防控，與經濟社會發展的稅費優惠政策，新增減稅降費3,182億元，以及是2019年更大規模減稅降費政策，在2020年繼續實施形成的減稅降費4,246億元。

大陸近期還陸續推出擴大汽車消費、延續實施普惠金融和西部大開發優惠等稅收政策，多項措施幫助各類市場主體尤其是中小微企業渡過難關。

受到上述減稅降費政策減收和疫情帶來稅基減少等因素的影響，第一季大陸全國稅務部門組織的稅收收入為3.48兆元（已扣出口退稅），年減16.4％。

大陸國家稅務總局指出，隨著大陸一系列宏觀調控政策效應不斷顯現，在常態化的疫情防控中經濟社會運行逐步趨於正常，生產生活秩序正在加快恢復，預計第二季稅收收入降幅將會較第一季明顯收窄。

(工商 )