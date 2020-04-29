短期新冠疫情風險很可能會繼續帶來負面消息，霸菱投資表示，目前值得留意的是東協股市具有吸引力的長遠增長機會，在其中相對看好越南投資前景。

霸菱投資表示，隨著企業繼續將產能遷移到東協地區，以分散供應鏈，東協股市有望受到支持。儘管這一趨勢在過去一年得到了放大，但這是一項長遠趨勢轉變，將會繼續為東協股市提供良好支持。隨著這一趨勢及其他長遠趨勢在東協地區中繼續發揮作用，某些國家及企業會表現較佳，某些國家及企業會表現較差；整體而言，看好商業模式適應性強、管理層實力雄厚、資產負債表強勁及資本結構表現穩健的企業。

霸菱認為，在東協新四國中，越南提供了尤其具有吸引力的投資機會。原因一：越南中產階層人數有望出現大幅增長。例如，在未來5至10年中，越南的中產階層人數預計將以每年近20％的速度增長。原因二：越南製造業日益增長。在過去十多年，越南的製造業產能不斷擴大，尤其是在科技及服裝業，該國已從海外投資增加中受惠。原因三：從絕對值及佔新興市場亞洲出口比重來看，這些行業的出口額亦大幅增長。原因四：製造業人工成本低於其他東協國家及中國，吸引外商製造業遷移至越南。

如在越南，僱用一名製造業工人的成本每年為略高於4,000美元，比其他類似規模的東協國家(例如菲律賓、馬來西亞及印尼)要低。而在中國，這一成本就接近每年10,000美元。最近，隨著中美貿易緊張局勢繼續起起伏伏，外國企業開始將製造及生產線遷移到越南。

儘管越南在這方面確實取得了長足的進步，但霸菱認為這是一個長遠的發展趨勢，這將持續推動越南，尤其是製造業的發展。

霸菱認為東協股市存在具有吸引力及長遠的投資機會，但在此地區投資並非全無風險。與已開發市場相比，新興市場股市或發展中市場股市可能更容易出現波動，尤其是在短期內。此外，這些市場的規模通常較小，因此更易受到地緣政治及總經風險的影響。

(工商 )