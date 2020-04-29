新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣連續3日0確診、16日無本土個案，中央流行疫情指揮中心昨（28）日在記者會發送「龜苓膏」慶祝。不過，海軍敦睦艦隊官兵趴趴走，但確診病例女友卻沒傳出感染，讓網友相當驚訝，醫師也出面認證「很神」。

敦睦艦隊官兵確診，目前尚未傳出接觸者遭感染，PTT網友熱議「確診軍人女友都天生神力？」照理來說，新冠肺炎傳染力強，當出好幾個軍人一下船就去找女友、到摩鐵兩三小時，「總不可能戴口罩蓋棉被純聊天吧」，如果說一、兩個天生神力沒確診，但海軍趴趴走完全沒事，「是不是有點不合邏輯阿？」

對此，由醫護臉書專頁「MedPartner 美的好朋友」指出，「我們必須坦白說，連我們都覺得很神，但這真的沒辦法作假。」可以不相信政治人物、指揮中心，也可以不相信任何人，但希望可以相信全國的醫療人員，相信民主自由不會讓真相被掩蓋。

美的好朋友表示，除非是防疫、採檢、醫檢師等醫護人員，還有經手相關資料的資訊跟醫療行政人員，全部都把良知丟了，一起隱匿資訊，才有可能把確診案例蓋牌，但這在台灣，幾乎是不可能做到的事。

美的好朋友提醒大家，目前做得不錯，但也不能掉以輕心，希望大家可以團結專心防疫，不要再說政府蓋牌，這等於指控全國醫護都在幫政府蓋牌，但這是不可能發生的事。

(中時電子報)