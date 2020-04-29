LG 今年取消推出 G 系列手機的計畫，改推出全新的 Velvet 系列新機，成為一時話題！如今，首款 LG Velvet 手機發表時間已被官方確認，且超完整規格也已經在官網曝光。全新的機身設計更趨主流，美型亮眼，有別於過往 LG 手機的風格，十分令人期待。

LG Velvet -Digital Unveiling Invitation (디지털 언베일링 초청장)

LG 韓國 YouTube 頻道日前率先曝光了一支 LG Velvet 手機的概念影片，以四個彩色水滴象徵全新主相機的設計，並且連帶曝光了新機將採用的四種機身顏色：綠、白、灰，與日落漸變色。根據官網資訊，LG Velvet 搭載高通 Snapdragon 765G 處理器，採用螢幕比例 20.5:9 的 6.8 吋 Cinema FullVision 螢幕。三攝相機是 4800 萬畫素主相機、800 萬畫素超廣角相機以及 500 萬畫素深度感測器的組合，搭配一顆閃光燈，全數排列在背面機身左上繳，並以象徵水滴落下的形式排列，頗具美感。前相機也採用類似水滴螢幕的設計，整體設計很有一致性，左右側螢幕則略有曲度，可進一步提升持握手感。

功能上，LG Velvet 預計將支援 10W 無線充電。具備立體聲揚聲器，此外「人工智慧聲音」(artificial intelligence sound)功能則可以自動分析正在播放的內容，並且優化音頻播放品質，例如強化人聲、降低吵雜的環境音等等。在低光源、夜晚環境下，主相機的四畫素合一功能，能協助拍出更為清晰的照片；此外也具備Voice Out Focus功能，在錄影時可針對特定情況分離噪音和聲音，例如在多風的海邊可以消除風聲，並進一步捕捉人們的聲音；另外也支援縮時攝影(Time Lapse)的功能。

在搭載 Snapdragon 765G 的基礎上，代表 LG Velvet 是一款支援 5G 的中階手機。然而，LG 對它展現了相當程度的重視。官網指出，這款新機搭配 4300mAh 電池，且也將支援 Dual Screen 以及觸控筆(stylus pen)的支援。不過不像先前 Dual Screen 雙螢幕配件在台是與 LG G8X 同捆販售，LG 韓國官網指出可搭配 LG Velvet 的觸控筆與雙螢幕配件將另外販售。

從官網曝光的資訊可以了解，LG 看似對於全新系列的 Velvet 新機相當有信心。在韓國 LG 將自 4 月 29 日至 5 月 7 日間開放用戶報名，計畫募集 300 名想率先體驗 LG Velvet 的體驗用戶(名單在 5 月 11 日公布)。被選中的使用者可以免費體驗 LG Velvet 四週，提前賞玩新機，享有前所未有的待遇。這一波操作有望讓 LG Velvet 登場首秀就在社群中掀起話題。

(科技)